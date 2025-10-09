¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

27°
9 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
juicio por jimen salas
Salta

Hay incendios en Salta: focos activos en San Lorenzo y cerca del aeropuerto Martín Miguel de Güemes

Varias dotaciones de Bomberos trabajan tanto en la zona sur como en inmediaciones al cerro Elefante.
Jueves, 09 de octubre de 2025 17:59
Durante la tarde de este jueves se registraron distintos focos de incendio en el área metropolitana de Salta, que movilizaron a dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil y equipos de emergencia.

Uno de los siniestros se desarrolla en las inmediaciones del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes. Según confirmaron fuentes policiales a El Tribuno, el Sistema de Emergencias 911 recibió un llamado a las 16.10 alertando sobre la presencia de fuego en la zona. Trabajan en el lugar bomberos voluntarios, efectivos de Bomberos Sur y posteriormente se sumaron dotaciones de Bomberos Centro. Hasta el momento no se registraron daños materiales ni evacuados.

En paralelo, otro incendio forestal afecta el Cerro Elefante, en la localidad de San Lorenzo. El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, sobrevoló la zona a fin de relevar el área afectada y coordinar las acciones de sofocamiento, con la colaboración del AeroClub.

Se mantiene en vigilancia para evitar su propagación

En ese sector, trabajan Bomberos de la Policía y el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, con recursos operativos desplegados en zonas de difícil acceso. El fuego se encuentra en un área de serranías, alejada del casco urbano, aunque se mantiene la vigilancia para evitar su propagación.

Las autoridades provinciales continúan monitoreando la situación y pidieron a la población evitar encender fuego en zonas rurales o serranas, ante las condiciones climáticas desfavorables que favorecen la propagación de incendios.
 

