"La seguridad está de luto", dijo Nicolás Vedia, amigo y excolega de Cordeyra

En diálogo con El Tribuno, el abogado y expolicía Nicolás Vedia, amigo cercano del ex comisario Vicente Cordeyro, aseguró que "la seguridad en Salta perdió a un referente" y exigió que se esclarezca la causa de su muerte. El abogado y ex policía, Nicolás Vedia, lo había visto por última vez hace un mes, cuando planificaban un proyecto conjunto para mejorar la seguridad en Salta.

Vedia reveló que vio por última vez a Vicente Cordeyro hace apenas un mes, cuando ambos estaban en contacto por un proyecto de seguridad para la provincia de Salta . "Queríamos conformar una comisión para trabajar en políticas públicas que garanticen mayor seguridad para todos los salteños", contó. "Él tenía ideas, propuestas, y sobre todo una convicción intacta para seguir aportando", agregó.

"La seguridad está de luto. Vicente era un modelo de persona y de profesional. Lo conocía hace más de treinta años. Compartimos carrera, trabajo, ideas. Su pérdida es un dolor inmenso para todos nosotros", expresó visiblemente conmovido.

Cordeyro había participado recientemente junto a su esposa también policía retirada de las Olimpiadas del Círculo de Oficiales , donde compartieron actividades con policías de todo el país. "Era un hombre vital, deportista, siempre con energía. Lo admiraba por su compromiso con la profesión y el deporte", recordó Vedia.

"Muchas pruebas que deben analizarse"

El informe forense preliminar señala que la causa de muerte podría haber sido un suicidio, aunque el abogado y amigo del comisario llamó a ser prudentes. "La Fiscalía informó resultados preliminares, pero aún hay muchas pruebas que deben analizarse. La justicia debe seguir el protocolo establecido y dar una respuesta clara", afirmó Vedia.

En las semanas previas a su muerte, Vicente Cordeyro había brindado declaraciones en distintos medios de comunicación, abordando temas delicados como el narcotráfico. Si bien Vedia no vinculó directamente estos dichos con el hecho, sostuvo que la justicia debe contemplar todas las hipótesis.

"Vicente era un profesional. No tengo pruebas para vincular su muerte con sus declaraciones, pero esto no debe quedar en el aire. La justicia tiene la obligación de esclarecer absolutamente todo", señaló.

El último adiós

Los restos del comisario retirado serán velados en el Círculo de Oficiales de la Policía de Salta, lugar en el que Cordeyro dejó una huella imborrable. "Va a ser un homenaje muy significativo. Vicente también fue docente, trabajó con otras fuerzas, y fue querido y respetado en todos los ámbitos donde se movía. Necesitamos que se sepa la verdad", finalizó Vedia.

Vedia insistió en la necesidad de cuidar y respetar a quienes integran la fuerza: "El deber del policía es cumplir con la ley. Pero también merecen que se les diga la verdad. No se puede sembrar más incertidumbre. Pedimos justicia no solo por Vicente, sino por toda la institución".