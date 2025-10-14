¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Juan Carlos Romero presidirá la Comisión Bicameral de Reforma del Estado tras una década inactiva

La comisión deberá hacer un monitoreo del proceso de privatizaciones del Gobierno.
Martes, 14 de octubre de 2025 20:58
Juan Carlos Romero será el nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, que no funcionó en los últimos diez años.

Secundará a Romero como vicepresidenta, la diputada de Unión por la Patria, Ana María Ianni. los senadores Bruno Olivera Lucero, Eduardo Visch (UCR)i, Carlos Espínola (Unidad Federal) y los peronistas, José Mayans, y Mariano Recalde.

También la conforman los diputados de UxP Julia Strada, del PRO Diego Santilli, de la Coalición Cívica, Victoria Borrego, de Liga del Interior Pablo Cervi, y el libertario Facundo Correa Llano.

La ley Bases estableció que la comisión bicameral deberá analizar los pliegos de privatización.

Esa ley permite al Gobierno avanzar en forma parcial o total en la privatización de las empresas Energía Argentina, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Ferrocarriles, Corredores Viales, Nucleoeléctrico Argentina, y Complejo a cargo de Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Por ese motivo, Romero anticipó hoy que le van a pedir al Gobierno Nacional para que informe sobre el proceso de privatizaciones.

