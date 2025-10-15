Clima en Salta: cuándo lloverá en la ciudad y cómo estará el tiempo para el Día de la Madre

El tiempo en Salta dará un giro marcado en las próximas horas. Luego de jornadas calurosas, con una máxima de 29,2° este miércoles a las 17, se prevé que mañana jueves sea el día más sofocante de la semana, con picos de 32°.

Sin embargo, desde la tarde-noche del jueves comenzará el cambio: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para el Valle de Lerma entre las 18 y la medianoche. “Tiene que cruzar de oeste a este una perturbación prefrontal”, explicó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno, quien agregó que la zona de alerta “podría desplazarse hacia Anta”.

La probabilidad de lluvia oscila entre 70 % y 90 %, según distintos modelos climáticos. Entre la noche del jueves y la mañana del viernes se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 mm, lo que marca el inicio de un período de inestabilidad que se extenderá hasta el fin de semana.

Viernes: lluvia y frente frío

El viernes continuará con condiciones lluviosas y una marcada baja en la temperatura: la máxima será de 26 °C y la mínima de 17 °C. Por la tarde volverían las lluvias, y entre la noche del viernes y la madrugada del sábado se espera una tormenta más intensa, asociada al avance de un frente frío de sur a norte, con una probabilidad superior al 70 %.

Las zonas más afectadas serán Capital, el Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, General Güemes y Joaquín V. González, aunque con el correr de las horas las lluvias se extenderán hacia el este provincial.

Sábado: lluvia y descenso de temperatura

Durante la madrugada del sábado podrían continuar las lluvias. La jornada tendrá una máxima de apenas 21 °C, consolidando el cambio de aire tras el paso del frente frío.

El tiempo para el Día de la Madre

El domingo, Día de la Madre, el cielo estará parcialmente nublado, con 21 °C de máxima y baja probabilidad de lluvias por la tarde, ofreciendo una tregua para las celebraciones familiares.

Y a partir del lunes se espera una mejoría sostenida del tiempo, con un martes nuevamente caluroso, según adelantó Escobar.