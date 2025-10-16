En la gestión de Milei, más de 169.000 asalariados perdieron su trabajo

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, en diciembre del 2023, más de 169.000 asalariados perdieron su trabajo, según informó la Secretaría de Trabajo.

En julio (mes con los últimos datos disponibles), el trabajo asalariado mostró un retroceso del 0,1% mensual, explicado principalmente por la caída del sector privado: 8.700 empleos menos sobre un total de 6.216.500.

El sector público, por su lado, se mantuvo estable y el trabajo en casas particulares creció (0,1% sobre 442.900 empleos). Dentro del rubro público se encuentran 3.407.000 empleos.

Con relación a noviembre del 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, el empleo registrado privado disminuyó de 6.385.800 a 6.216.500 (169.300 menos), mientras que el público pasó de 3.484.300 a 3.407.000 (77.300 menos).

Durante agosto, el nivel de empleo privado, registrado del total de los aglomerados urbanos relevados, cayó un 0,3%, y acumula siete meses de contracción, según la información de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Caso contrario sucede con el trabajo independiente, que se incrementó un 0,4% en julio (11.700 personas más).

Así, en los primeros siete meses del año el empleo privado asalariado solamente aumentó en febrero y abril (0,2%). En tanto, cayó en enero, marzo, julio (0,1%) y junio (0,2%). Durante mayo no registró variación.

La informalidad

Los analistas creen que el desempleo podría aumentar en los próximos meses ante el estancamiento de la economía, la incertidumbre financiera y la caída de la actividad industrial, según los analistas. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% en el segundo trimestre de 2025, las señales de deterioro del mercado laboral se profundizaron.

Las consultoras advierten que el efecto del freno económico comenzaría a reflejarse con más fuerza en los datos del tercer trimestre. Sin embargo, no se espera una "disparada" del desempleo, sino que el fenómeno que se consolida es de mayor informalidad y cuentapropismo como formas de contención, dentro de la economía de plataformas.

Ya en julio, los informes del Indec mostraron bajas en la industria y la construcción para julio, los sectores con más empleo intensivo. "El segundo trimestre fue con un crecimiento del 6,3% del producto, mientras que el empleo registrado cayó 4% interanual, con 240.000 personas menos", informó la consultora Equilibra.

En este punto, el concepto técnico es clave: el INDEC considera desempleadas a las personas que no tienen trabajo y lo buscan activamente. Pero si alguien genera ingresos por cuenta propia —aunque sean precarios— queda dentro de la categoría de "ocupado".