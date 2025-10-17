Un yacaré sorprendió a los vecinos del Bicentenario en Embarcación: “No sabemos cómo llegó hasta acá"

Una escena poco habitual sacudió la tranquilidad del barrio Bicentenario de Embarcación. En plena mañana, los vecinos se toparon con un yacaré desplazándose por una de las calles internas del barrio. De inmediato dieron aviso a la Policía, que acudió al lugar para controlar la situación y evitar una tragedia por un posible ataque del animal.

El oficial Roque Subía, uno de los primeros en intervenir, explicó que el operativo se realizó con extrema precaución. “Logramos capturarlo sin causar daño, fue un trabajo en equipo y con elementos improvisados. Usamos sogas para evitar que se lastime”, relató.

El uniformado señaló que el animal estaba desorientado y que no es habitual encontrar este tipo de especies en la zona urbana. “No sabemos por qué el yacaré llegó hasta Embarcación. Tal vez por el intenso calor o porque alguna laguna cercana se secó y los animales comienzan a desplazarse buscando otro hábitat”, explicó.

El ejemplar, de aproximadamente dos metros de largo, fue inmovilizado y trasladado de inmediato a la caja de un patrullero de la Policía de Salta con sumo cuidado. Según informó Subía, será entregado a la División Rural y Ambiental de Pichanal, que se encargará de su liberación en un entorno natural, lejos de las viviendas.

“Queremos asegurarnos de que vuelva a su hábitat sin riesgos ni para él ni para la comunidad”, agregó el oficial. El operativo culminó sin heridos ni daños materiales, aunque el episodio generó gran revuelo entre los vecinos, que sacaron fotos de la insólita escena y la compartieron en redes sociales.

Los especialistas atribuyen estos desplazamientos a los cambios climáticos, la sequía de humedales y la búsqueda de agua y alimento por parte de los animales silvestres.