Se casó el Peque Schwartzman con Eugenia De Martino

Diego "El Peque" Schwartzman se retiró del tenis en diciembre de 2024 y decidió hacer varios cambios en su vida. Tras aceptar el desafío de concursar en "MasterChef Celebrity", este 16 de octubre se casó con su novia, la modelo Eugenia De Martino.

La boda fue por civil y ella eligió un look tan moderno como canchero, que incluía un vestido lencero y un pañuelo de gasa anudado en la cabeza, mientras que él estuvo un poco más clásico, con un traje color azul.

Eugenia y Diego se conocieron en 2019 y hace siete meses se comprometieron en París. Finalmente, llegó el día tan esperad y ellos se mostraron plenos de felicidad, acompañados por sus familiares y amigos, que los aplaudieron al salir del Registro Civil de la calle Uruguay y los bañaron en arroz y papelitos en forma de corazón.

Desde que se conocieron en 2019, ella lo acompañó en su carrera. El romance salió a la luz en 2020 y la modelo no dudó en viajar por el mundo a su lado para verlo en los partidos y acompañarlo en el último tramo de su carrera como deportista profesional.