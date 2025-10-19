PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
19 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lo mio es
relatos de salta
elecciones de octubre
Minería en Salta
Minería en Salta
Minería en Salta
Elecciones legislativas 2025
balotaje en Bolivia
elecciones de octubre
Lo mio es
relatos de salta
elecciones de octubre
Minería en Salta
Minería en Salta
Minería en Salta
Elecciones legislativas 2025
balotaje en Bolivia
elecciones de octubre

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Protesta del Garrahan en la Quinta de Olivos

Marcharon "por las infancias, la discapacidad y la universidad".
Domingo, 19 de octubre de 2025 01:29
Caravana de los trabajadores del Garrahan. NA
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron ayer una caravana desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial de Olivos, en reclamo por la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica, discapacidad y financiamiento universitario.

La movilización, convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), comenzó a las 14:30 frente al Congreso y avanzó por las avenidas Callao, Santa Fe y Cabildo, para luego continuar por Maipú y Malaver hasta llegar a Olivos cerca de las 17. En las inmediaciones de la residencia presidencial se desplegó un cordón policial. La protesta se desarrolló de manera pacífica y no se registraron incidentes.

"Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político", expresó la titular de la APyT, Norma Lezana, sobre la movilización.

"Festejamos conseguir las leyes, pero ahora nos damos cuenta de que el Gobierno no manifiesta la intención de aplicarlas. Lo hemos hecho democráticamente, lo hemos hecho con mucho apoyo social y hoy nuevamente nos encontramos yendo a manifestarnos de una manera original. No los vamos a dejar tranquilos", aseguró Cristina Alonso, de la Comisión Directiva de APyT.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD