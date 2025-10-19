"Hay que acompañar con leyes las inversiones"

La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, visitó la planta de Cerámica Alberdi, en el Parque Industrial de Salta y destacó la importancia de acompañar con leyes las inversiones que generan empleo, innovación y valor agregado en la provincia.

"En el Congreso se van a discutir Reformas que ponen en juego los próximos 10 años para Salta: nuestros recursos, el trabajo de nuestra gente, la educación de nuestros hijos, la salud y la seguridad, la situación de nuestros jubilados", expresó la candidata, en el marco de su recorrida por la planta junto a directivos y trabajadores y ejemplificó: "Esta es la Salta que queremos: una provincia que planifica, que atrae inversiones y que demuestra que el desarrollo puede y debe construirse desde el interior".

Royón subrayó que la industria local es clave en la generación de empleo formal y en la consolidación del modelo de crecimiento provincial: "Cuando se apuesta por la producción, se apuesta por la gente. Estas inversiones son el resultado de una provincia con reglas claras, estabilidad y una gestión que prioriza al trabajo sobre la especulación".

En ese sentido, expresó que "esta es la forma de encontrar soluciones, no las peleas de los extremos que nunca logran consensos y frustran las esperanzas que tiene nuestra gente". "De un lado están los que siguen pidiendo un esfuerzo, pero lo que dicen nunca se cumple y del otro está el pasado que fracasó, los que buscan el caos", dijo. Por ello, puntualizó que "lo que Argentina necesita es que la voz de las provincias se haga escuchar fuerte en el Congreso. Es urgente, es ahora".

La empresa concretó una inversión de 10 millones de dólares para la reconversión tecnológica de su Línea 2 de producción, incorporando equipamiento de última generación que permitirá fabricar productos cerámicos de alta precisión y calidad, orientados a proyectos arquitectónicos de gama superior y al mercado exportador.