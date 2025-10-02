¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Mujer golpeada
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta
Copa Argentina
Gobierno Nacional de Javier Milei
José Luis Espert
Amenaza de Bomba
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Deportes

En un partido picante, River se quedó con el clásico ante Racing y clasificó a semis de Copa Argentina

El exjugador de la academia, Maximiliano Salas, marcó el único gol del partido a los 5 minutos del priumer tiempo y sobre el final del partido "Maravilla" Martínez se fue expulsado.
Jueves, 02 de octubre de 2025 17:33
En un clásico con muchas chispas, River le ganó a  Racing 1 a 0 y lo eliminó de la Copa Argentina. Ahora el millonario se enfrentará en semifinales a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El único gol del partido fue del exjugador de la academia, Maximiliano Salas, quien a los 5 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto del millonario y sobre final del partido se fue expulsado Adrián "Maravilla" Martínez, el goleador del conjunto dirigido por Gustavo Costas.

 

El encuentro se disputó desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y fue transmitido por la señal deportiva de cable TyC Sports.

 

 

El desgaste físico de la academia

Racing viene de disputar una dura seguidilla de cinco partidos en 16 días, atraviesa un desgaste físico importante y no contará con piezas clave como Juan Nardoni debido a que sufrió un desgarro y Matías Zaracho, quien arrastra una molestia muscular.

Pese a ello, el equipo conducido por Gustavo Costas logró instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores, buscará trasladar ese carácter competitivo a esta competencia y tiene en Facundo Cambeses, quien se afianzó en el arco, a una de las cartas de confianza para este cruce.

El conjunto de Avellaneda llegó a esta instancia luego de superar a Deportivo Riestra por 3-0, equipo con el que perdió River enl pasado fin de semana por el Torneo Clausura.

Por su parte, el conjunto de Marcelo Gallardo vive un presente crítico: acumula cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2010, y fue despedido con insultos en el Monumental tras la caída ante Deportivo Riestra.

River ya quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer ante Palmeiras, se juega uno de sus últimos objetivos de la temporada y llegó a esta instancia del certamen tras ganarle a Unión de Santa Fe por penales.

Además, podría afrontar el partido sin su capitán Enzo Pérez, aún afectado por un corte en la rodilla, mientras que, entre las variantes, se espera el regreso de Gonzalo Montiel y la posible inclusión de Lautaro Rivero en la defensa, mientras que en ataque Ignacio Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el once.

Copa Argentina – Cuartos de final

Racing – River

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 18.00 / TV: TyC Sports

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Mura o Gastón Martirena; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

