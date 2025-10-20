PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
20 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Catherine Fulop
contravenciones en el centro
Primera Nacional
Elecciones en Bolivia
Caso $Libra
Elecciones 2025
La China Suárez
Javier Milei
Catherine Fulop
contravenciones en el centro
Primera Nacional
Elecciones en Bolivia
Caso $Libra
Elecciones 2025
La China Suárez
Javier Milei

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Río Negro

Imputaron por grooming a un hombre de 67 años que contactó a una niña de 13: “Estoy re enamorado de vos”

Los acontecimientos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024 cuando el sindicado se habría hecho pasar por un joven para conversar con la víctima, quien era su alumna. Los hechos ocurrieron en Río Negro.
Lunes, 20 de octubre de 2025 20:22
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre de 67 años fue imputado por el delito de grooming luego de contactar a una menor de 13 con la supuesta finalidad de atentar contra su integridad sexual en la ciudad rionegrina de Cipoletti.

Los acontecimientos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2024 cuando el sindicado se habría hecho pasar por un joven para conversar con la víctima, quien era su alumna.

La fiscal del caso remarcó que “algunos mensajes fueron escritos en tercera persona y otros en primera” a raíz de que el implicado “decía ser el intermediario entre ambos jóvenes”.

Según las conversaciones, el hombre le aseguraba a la damnificada que “estaba re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre falta poco, vos me habías dicho tu cumple en febrero”.

La niña prestó testimonio en Cámara Gesell y dio cuenta de los hechos, a la vez que el teléfono celular perteneciente al imputado fue secuestrado y se comprobó que tenía el número agendado.

La Justicia de Garantías formuló cargos por el delito de grooming y dio un plazo de cuatro meses para la investigación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD