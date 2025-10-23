Se restablece en Salta el pago de las Pensiones por Invalidez Laboral que había suspendido el Gobierno nacional

En un paso significativo para los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral, el Gobierno de Salta informó que la totalidad de las pensiones no contributivas (PNC) que habían sido suspendidas fueron restablecidas.

La medida se formalizó mediante la Resolución N.º 13901/2025, dictada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que establece tres mandatos: reactivar los pagos de las pensiones suspendidas a nivel nacional -incluyendo a Salta-; abonar los importes retenidos hasta el momento; y abstenerse de continuar con los procesos de auditoría que dieron origen a esas suspensiones, así como de disponer nuevas retenciones.

Federico Mangione, el ministro de Salud Pública de la provincia, destacó el rol “activo” del gobierno salteño en las gestiones ante la Nación, señalando que el restablecimiento “es un acto de justicia y una muestra del compromiso inquebrantable” del gobernador Sáenz con la protección social de los ciudadanos “más vulnerables”.

Antecedentes y contexto

Las pensiones no contributivas por invalidez laboral habían sido suspendidas para varios beneficiarios, tanto en Salta como en otras provincias, por decisión de la ANDIS, en el marco de auditorías y revisiones de los expedientes. Ante la situación, el Gobierno de Salta realizó gestiones directas para revertir esas medidas. Según el comunicado oficial, la provincia “intervino y realizó seguimiento constante” desde el momento de las suspensiones.

El retorno del pago se indica como inmediato: la resolución especifica que “la prestación se encuentra reactivada a partir de la fecha” de su publicación. Asimismo, el cronograma de liquidación de los haberes retenidos se efectuará de acuerdo al calendario vigente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Un derecho esencial

Para las personas con discapacidad que perciben PNC por invalidez laboral en Salta, este anuncio significa recuperar un derecho esencial: el ingreso mensual que les permite afrontar gastos básicos, tratamientos, movilidad, y otras necesidades específicas derivadas de su condición. La suspensión del pago había generado incertidumbre y situaciones de vulnerabilidad económica para muchos hogares.

El restablecimiento también implica que no habrá nuevas suspensiones, al menos en el marco de la resolución vigente. Y el hecho de que los pagos retenidos vayan a abonarse ofrece una reparación parcial del daño económico causado por las demoras o retenciones anteriores.