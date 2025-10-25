Avanza la repavimentación de la ruta provincial 5

"Construir y mejorar la infraestructura vial en toda la provincia es un compromiso que mantenemos para el desarrollo de nuestra Salta y la integración regional como motor de progreso", publicó el gobernador Gustavo Sáenz en redes sociales informando la continuidad de la repavimentación de la ruta provincial 5 a través de la Dirección de Vialidad.

El mandatario marcó la importancia que tiene la ruta, la más extensa de Salta pavimentada, fundamental para la producción y el desarrollo social ya que atraviesa el departamento Anta, uno de los nodos productivos más importantes de la provincia.

Los trabajos se realizan en un tramo de aproximadamente 35 kilómetros, entre Lumbreras y Ceibalito. Para asegurar el ritmo de las obras se instaló en la zona la planta asfáltica que funcionaba en Capital, lo que permitirá avanzar posteriormente con la repavimentación entre Luis Burela y La Estrella.

El director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, explicó que actualmente se está haciendo el fresado de pavimento, que es reciclado con cemento y arriba una carpeta asfáltica en caliente. Agregó que además se realizarán trabajos de pintura horizontal a lo largo de todo el tramo.

"Esta es la primera fase de los trabajos, cuya finalización está prevista para fin de año o principios del año que viene", indicó el funcionario, al tiempo que destacó la importancia de esta ruta por ser la más extensa de toda la provincia que nace en ruta 34 y termina en Pichanal: "Como dijo el Gobernador es fundamental para el desarrollo del departamento Anta, enclave de uno de los nodos productivos más importantes de Salta" y el desarrollo social de la zona.

En tanto, la Provincia también está encarando una de las obras más importantes de la gestión, en lo que será la autopista del Valle de Lerma, que va desde el final de la circunvalación oeste hasta El Carril.

Macedo dijo que la instrucción del gobernador Sáenz es mejorar la infraestructura vial en todos los rincones de la provincia e hizo mención a los trabajos que se ejecutan en la ruta provincial 30 donde se arregla la calzada con hormigón armado, entre otras.

En la Puna

En tanto, el jueves se conoció que luego de 13 años de anuncios, asignaciones presupuestarias y procesos licitatorios infructuosos, Vialidad Nacional dio inicio a las obras de pavimentación de la ruta nacional 51, entre Mina La Poma y Alto Chorrillos, una de las secciones más complejas del trayecto desde San Antonio de los Cobres hasta Sico.

Son 18 kilómetros de uno de los cinco tramos que esperan ser pavimentados desde 2012 en una de las vías medulares de la minería, el turismo y el comercio exterior de Salta, como también de las regiones integradas en el Corredor Bioceánico Norte.