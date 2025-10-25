La ayuda de Trump a Milei es "geopolítica"

El paquete de ayuda que el Gobierno del presidente de EEUU Donald Trump le otorgó a la Argentina es una decisión geopolítica que busca sostener la hegemonía financiera de EEUU ante el avance de China, según se desprende de un artículo publicado por el diario británico Financial Times, que además lo describe como una "apuesta riesgosa".

Asimismo, el texto insiste en un concepto que fue abordado en publicaciones previas: el interés de Trump porque EEUU tenga facilidades para acceder a las reservas minerales del país. A su vez, pone el foco en el swap que le concedió a la Argentina y que conllevaría la condición de que se encamine a la cancelación de la misma operación que tiene con China.

El periódico plantea que, a diferencia de las líneas swap temporales que la FED despliega en crisis de países emergentes o aquellas permanentes concedidas a aliados, el paquete para Argentina utiliza el Exchange Stabilization Fund del Tesoro. El propósito de usar este mecanismo es proteger los intereses políticos y económicos estadounidenses en una región considerada estratégica, priorizando estos fines sobre los criterios macroeconómicos.

"Imperialismo"

El análisis del diario califica esta vía de ayuda como "un desnudo ejercicio de imperialismo financiero" y advierte que otros países podrían volverse más reacios a depender de la ayuda estadounidense si perciben que Washington exige contrapartidas políticas. Señala que llega en un "momento grave" para la economía argentina y sostiene que si el paquete fracasa, el impacto negativo también se sentirá en Washington.