Nacionales

Milei promete “inflación cero” a mediados de 2026

Afirmó que el crédito será “la verdadera justicia social”.
Sabado, 25 de octubre de 2025 11:30
El presidente Javier Milei defendió su política de equilibrio fiscal y el saneamiento del Banco Central. Aseguró que el crédito volverá a ser un motor de movilidad social y que la eliminación del cepo avanza de manera “ordenada y prudente”.

En un encuentro organizado por J.P. Morgan en el Museo Nacional de Arte Decorativo, Milei proyectó que “a mediados del año que viene no habrá más inflación en la Argentina”. A su entender, el proceso de saneamiento monetario encarado desde diciembre de 2023 permitirá que la economía “recupere anclas de confianza” y que el crédito vuelva a ocupar un papel central en la movilidad social.

El mandatario destacó que el “déficit cero” alcanzado desde el primer mes de gestión constituye “la piedra basal” del nuevo régimen macroeconómico, y reiteró que el Banco Central “ya no emite para financiar al Tesoro”. “Hemos saneado las cuentas públicas y los pasivos del BCRA en apenas seis meses, un récord histórico”, afirmó.

En su exposición ante ejecutivos de fondos y bancos internacionales, Milei sostuvo que “el crédito es la verdadera justicia social, porque permite que cada argentino pueda proyectar, emprender y crecer sin depender del Estado”. Atribuyó la crisis inflacionaria y la falta de financiamiento a “décadas de intervencionismo y gasto político”.

El Presidente insistió en que su programa económico “no se trata de un ajuste sino de un cambio de régimen”, basado en equilibrio fiscal permanente, apertura comercial y competencia de monedas. En ese marco, adelantó que “la eliminación del cepo cambiario está en curso, de manera ordenada, con pasos prudentes para no poner en riesgo la estabilidad lograda”.

Milei subrayó además que su administración “ya redujo impuestos por 2,5 puntos del PBI” y que la inflación mensual se encuentra “en franca desaceleración”. “Estamos transitando la última etapa de un proceso que culminará en un nuevo patrón de estabilidad”, aseguró.

El mensaje, dirigido a la comunidad financiera, buscó reafirmar que el Gobierno apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido con reglas de mercado. “El desafío no es solo eliminar la inflación, sino reconstruir la confianza en la moneda y en las instituciones que la respaldan”, concluyó.

 

