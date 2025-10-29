PUBLICIDAD

29 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Huracán Melissa
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Cámara de diputados
Pocitos
Pocitos
sendero starlight 2025
Tartagal
Brasil
Internacionales

Más de 120 muertos en Río de Janeiro: horror tras los enfrentamientos entre narcos y la Policía

Vecinos de una favela colocaron más de 60 cuerpos alineados en una plaza durante la mañana de este miércoles, después del operativo más sangriento de la ciudad. 
Miércoles, 29 de octubre de 2025 10:45
Brasil. Río de Janeiro vivió este martes el operativo policial más sangriento de su historia. Oficialmente se habían contabilizado más de 60 muertos entre civiles y efectivos, pero en la mañana de este miércoles vecinos de una favela recogieron otros 60 cuerpos y los alinearon en una plaza, lo que eleva el número de fallecidos a unos 120.

Se trató de la mayor operación policial de Rio, con 2.500 agentes movilizados, y estuvo destinada a actuar contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas, barrios populares y densamente poblados.

Qué pasó en Brasil

Unos 2.500 policías fuertemente armados entraron en dos zonas populares del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales.

El objetivo del "Operativo Contención" es combatir al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro que opera en las favelas, territorios pobres y densamente poblados de la urbe brasileña. En el operativo murieron al menos cuatro policías y un total de 81 personas fueron detenidas.

Ráfagas de disparos atemorizaron a la población de la zona y los comercios y escuelas permanecieron cerrados.

"Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos", dijo por teléfono una persona que participa en proyectos sociales en el complejo de Penha y que pidió el anonimato.

