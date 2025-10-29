Más de 120 muertos en Río de Janeiro: horror tras los enfrentamientos entre narcos y la Policía

Brasil. Río de Janeiro vivió este martes el operativo policial más sangriento de su historia. Oficialmente se habían contabilizado más de 60 muertos entre civiles y efectivos, pero en la mañana de este miércoles vecinos de una favela recogieron otros 60 cuerpos y los alinearon en una plaza, lo que eleva el número de fallecidos a unos 120.

Se trató de la mayor operación policial de Rio, con 2.500 agentes movilizados, y estuvo destinada a actuar contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas, barrios populares y densamente poblados.

Qué pasó en Brasil

Unos 2.500 policías fuertemente armados entraron en dos zonas populares del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales.

El objetivo del "Operativo Contención" es combatir al Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Río de Janeiro que opera en las favelas, territorios pobres y densamente poblados de la urbe brasileña. En el operativo murieron al menos cuatro policías y un total de 81 personas fueron detenidas.

Ráfagas de disparos atemorizaron a la población de la zona y los comercios y escuelas permanecieron cerrados.

"Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos", dijo por teléfono una persona que participa en proyectos sociales en el complejo de Penha y que pidió el anonimato.