Policiales

VIDEO. Tragedia en barrio Palermo: una bebé falleció electrocutada en su casa

Según vecinos de la zona la menor tenía 1 año y siete meses, fue trasladada por sus padres de urgencia al centro de salud del barrio pero ya no presentaba signos vitales.
Viernes, 31 de octubre de 2025 14:06
Foto: Javier Rueda
Una tragedia sacudió al barrio Palermo, en la zona oeste de la ciudad. Una bebé de un año y siete meses murió este viernes tras recibir una descarga eléctrica dentro de su casa. Según las primeras hipótesis, el hecho estaría vinculado a la conexión de una zapatilla.

El suceso ocurrió cerca de las 9.30 de la mañana, cuando la pequeña habría pisado la conexión ubicada dentro de la habitación donde dormía junto a sus padres y sus cuatro hermanos. Una vecina relató que fue la hermana mayor, de 10 años, quien advirtió lo ocurrido:

“La nena estaba jugando cuando se cayó, la hermanita vio que dio un suspiro y corrió a avisar a los padres. Ellos se despertaron y ya no sabían qué hacer”, contó la mujer.

La familia, integrada por siete personas, vivía en condiciones precarias, en una pieza improvisada con plásticos y maderas. “Tuvo que pasar esto para que alguien venga a ver cómo viven. Ni siquiera pueden arreglar su carpita porque el dueño del terreno los tiene amenazados”, añadió la vecina.

 

 

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajan en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

