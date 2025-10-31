Bronce para Los Pumitas, orgullo para UCASAL: Pedro Coll en el podio mundial

A sus 19 años, Pedro Coll vive un presente soñado. El rugbier salteño, formado en Tigres Rugby Club Salta, conformó el plantel de Los Pumitas y representó a la Argentina en el Mundial Juvenil M20 en Italia. Allí, el equipo nacional alcanzó el tercer puesto ante Francia y se quedó con la medalla de bronce, un logro histórico que sólo se había conseguido una vez en la historia del seleccionado juvenil.

Mientras persigue sus metas deportivas, el joven también avanza con su formación académica: es estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas a distancia en la Universidad Católica de Salta (UCASAL). “Estoy muy contento con la oportunidad que me da UCASAL para poder estudiar y jugar al mismo tiempo”, destaca.

Comenzó a jugar al rugby a los seis años y, desde entonces, su pasión por el deporte lo impulsó a crecer hasta llegar a integrar la Unión Argentina de Rugby (UAR). Representar al país en el Mundial asegura que fue una experiencia inolvidable: “Estoy muy contento por todo lo que viví”. Todavía le queda un año más en la categoría M20 y continúa entrenando con la mirada puesta en un nuevo objetivo: ganarse un lugar en el próximo campeonato.

A pesar de las exigencias del alto rendimiento, Pedro logra equilibrar sus entrenamientos con la vida académica. Aunque reconoce que “se le complica un poco a veces”, organiza sus tiempos para cumplir con ambas responsabilidades: durante la pretemporada entrena por la mañana y estudia por la tarde, mientras que en temporada invierte la rutina y dedica las mañanas al estudio antes de entrenar.

Comprometido tanto con el deporte como con su carrera, Pedro destaca la importancia del respaldo de UCASAL que, gracias a la posibilidad de cursar en modalidad 100% virtual y con una beca otorgada, le permite avanzar en su formación profesional sin descuidar su preparación deportiva.

La historia de Pedro Coll no solo representa un orgullo para el rugby salteño, sino también un ejemplo de esfuerzo y disciplina para los jóvenes que buscan crecer en el deporte sin dejar de lado su formación profesional.

Desde UCASAL, felicitamos a Pedro por su compromiso y sus logros, que reflejan la dedicación y la perseverancia e inspiran a nuestra comunidad educativa.

