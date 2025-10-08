Con un video de Milei en el Movistar Arena, una senadora demócrata cuestionó a Trump por la ayuda financiera

La senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el apoyo financiero de US$20.000 millones que le otorgará a Argentina, mostrando un video del presidente Javier Milei durante su show en el Movistar Arena.

A través de su cuenta oficial de X, la senadora por el estado de Massachusetts cuestionó a Trump, al que acusó de otorgarle plata al Gobierno Nacional “mientras recorta la atención médica para los estadounidenses”.

Mostrando un video de Milei en donde entona el tema “Demoliendo hoteles”, de Charly García, Warren manifestó: “Esta es la persona a la que Donald Trump quiere darle US$20 mil millones de nuestro dinero, mientras recorta la atención médica para los estadounidenses en su propio país”.

En el video se visibiliza al Jefe de Estado argentino durante la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, el pasado 6 de octubre.

La crítica de Elizabeth Warren se refiere a las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina, en donde el Tesoro americano negocia un swap por un total de US$ 20.000 millones para el país.

Días atrás el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la capital norteamericana de Washington, en pos de avanzar en las negociaciones.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en sus redes.