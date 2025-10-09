VIDEO. El plantel de San Lorenzo despidió a Miguel Ángel Russo: homenaje y respeto en su último adiós

El plantel de San Lorenzo se trasladó en micro, este jueves, para despedir a Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años.

Luego del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva, jugadores, cuerpo técnico y empleados del club partieron juntos hacia el velorio del exentrenador, en un gesto de respeto y reconocimiento hacia uno de los grandes referentes del fútbol argentino.

En las redes oficiales, el club ya había manifestado su pesar con un mensaje cargado de emoción:

“San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!”.

La publicación estuvo acompañada por una foto de Russo con el buzo azulgrana, recordando sus dos etapas al frente del equipo, en 2008-2009 y 2024-2025, esta última marcada por un fuerte vínculo con el plantel y por su templanza en medio de la crisis institucional que atravesaba el club.

Durante su última etapa, Russo tomó el mando de San Lorenzo en un contexto adverso: con problemas económicos, protestas de hinchas y tensiones dentro de la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti.

A pesar de eso, logró reconstruir un grupo competitivo que alcanzó las semifinales del Torneo Apertura, cayendo por la mínima ante Platense, el equipo que luego se coronaría campeón.

Su salida del club generó ruido —principalmente porque semanas después fue anunciado como nuevo técnico de Boca —, pero dentro del plantel quedó una profunda gratitud hacia su figura.

La presencia completa del plantel azulgrana en el velorio fue interpretada como un acto de unidad y respeto.

Con este gesto colectivo, San Lorenzo despidió a quien no solo fue su entrenador, sino también un símbolo de profesionalismo y serenidad. En tiempos de crisis, Miguel Ángel Russo representó la calma, y su legado quedará grabado en la memoria del club y de todo el fútbol argentino.