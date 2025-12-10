Ocultó cocaína en el baño de un ómnibus salido de Salta y terminó detenido durante un control en ruta

El tráfico de estupefacientes por vía terrestre sigue siendo un desafío constante para las fuerzas de seguridad en las rutas nacionales. En este contexto, la Gendarmería Nacional Argentina logró concretar el secuestro de cocaína en la provincia de Tucumán, en el marco de los operativos de control de la zona.

El procedimiento tuvo lugar en el Puesto de Control "Trancas", ubicado sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358. Integrantes del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvieron para una inspección de rutina a un transporte de pasajeros de larga distancia que realizaba el itinerario entre la ciudad de Salta y la provincia de Neuquén.

Siguiendo el protocolo, los gendarmes procedieron a la requisa del vehículo con la asistencia de un can antinarcóticos de la Fuerza, una herramienta clave para la detección precisa de sustancias prohibidas. Fue el animal el que activó la alarma, realizando la "marcación" característica sobre el cesto de residuos ubicado en el sanitario del colectivo.

Ante la señal inequívoca, los funcionarios inspeccionaron el interior del cesto, donde hallaron de inmediato dos envoltorios embalados en forma de placa. Tras el descubrimiento, se procedió a realizar la prueba de campo pertinente, el Narcotest, que arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

El pesaje final de la sustancia incautada fue de un kilo con 480 gramos (1,480 kg). Inmediatamente después del hallazgo, y con la evidencia en mano, el personal de Gendarmería identificó y detuvo al ciudadano sindicado como el propietario de la carga ilegal, quien viajaba como pasajero en la unidad.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, se ordenó el secuestro total del estupefaciente y la detención del involucrado. En este caso, el ocultamiento no se realizó en dobles fondos ni entre pertenencias personales, sino en un espacio común y de rotación constante: el sanitario del ómnibus.