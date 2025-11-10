Pedofilia digital: más peritajes y no descartan red

La investigación en torno al policía federal de 31 años, detenido e imputado por pedofilia digital sumó nuevos indicios: dos celulares y un pendrive fueron secuestrados y se analiza su contenido. El caso, que se conoció el 1 de noviembre pasado, conmocionó a Salta por la magnitud del material hallado, puesto que durante el allanamiento se detectaron alrededor de 60.000 archivos con material de abuso sexual infantil. Ahora se supo que no se descarta la participación de otras personas ni la existencia de producción local.

Fuentes ligadas a la investigación, indicaron que la cantidad de imágenes halladas en un primer momento mediante la pericia de la computadora hallada en el domicilio del acusado es lo que diferencia a esta causa de otras investigaciones similares y refuerza la sospecha de que detrás del imputado podría haber algo más.

Si bien por el momento no hay otras personas detenidas, la investigación continúa abierta. En los últimos días se secuestraron dos teléfonos celulares y un pendrive, cuyos contenidos son sometidos a pericias y se aguardan los resultados.

En lo que va de las pesquisas, se detectó que el acusado intercambiaba contenido de explotación sexual infantil a través de redes P2P (peer-to-peer), eMule y otras plataformas similares, utilizadas a nivel global para compartir archivos de manera descentralizada y anónima.

No se descarta que puedan surgir nuevos involucrados ni que exista producción local de material de abuso, además de las imágenes y videos ya detectados que circulan de manera global en esas redes. Por ahora, ese punto no fue comprobado, pero tampoco se descarta.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, aunque ya se reunió una importante cantidad de material. Por ahora, los investigadores evitan dar mayores precisiones, pero anticipan que a medida que el trabajo avance se irán conociendo más detalles. Advierten, además, que se trata de un caso con posibles ramificaciones internacionales, dado que las redes de pedofilia digital operan a nivel global y suelen estar conectadas entre distintos países. El operativo comenzó como parte de una acción coordinada entre varias provincias argentinas y algunos países limítrofes, por lo que no se descarta la participación de otras personas ni la existencia de producción local. Actualmente, el equipo trabaja en el entrecruzamiento de la información obtenida.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias digitales, el acusado continúa detenido y a disposición del Juzgado de Garantías interviniente.

Detenido e imputado

El policía federal de 31 años fue detenido e imputado por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, por distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos.

El caso fue detectado a través del sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System), que identificó la actividad ilícita en redes P2P utilizadas para intercambiar y distribuir contenido de abuso sexual infantil.

"Aliados por la Infancia"

La investigación comenzó en el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia V", del cual participaron varias provincias argentinas y países limítrofes.

El allanamiento en el domicilio del acusado en la ciudad de Salta, se realizó en el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia V".

El imputado fue asistido por un defensor oficial durante la audiencia y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó que permanezca detenido, mientras la investigación avanza.