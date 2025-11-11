PUBLICIDAD

11 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
auxilio financiero de EE.UU
Dólar
Gremio de Camioneros
Cámara de Diputados de Salta
Docentes
Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo)
Salta

Buscan limitar los traslados docentes antes de jubilarse

Solo puedan solicitar cambio de zona seis años antes.
Martes, 11 de noviembre de 2025 02:08
Un proyecto para limitar traslados.
Diputados presentaron un proyecto de ley que propone incorporar el artículo 31 bis a la Ley 6830, conocida como "Estatuto del Educador", con el objetivo de regular los traslados del personal docente dentro del sistema educativo provincial.

La propuesta establece que ningún docente podrá solicitar traslado a otra zona si no acredita que le faltan al menos seis años para acceder a la jubilación ordinaria.

El proyecto lleva la firma de los diputados Gerónimo Arjona, Moisés Balderrama, Enzo Chauque, Fabio López, Germán Rallé, Rogelio Segundo, Ernesto Tapia, Ricardo Vargas y Raúl Vargas, pertenecientes al bloque "Gustavo Sáenz Conducción".

Según la fundamentación presentada, la medida busca priorizar la estabilidad del personal docente y fortalecer la continuidad pedagógica en los distintos establecimientos educativos de la provincia.

Los legisladores sostienen que la movilidad arbitraria o reiterada de los docentes afecta el clima institucional, la relación con la comunidad educativa y el desarrollo sostenido de estrategias pedagógicas.

"El proyecto surge como una respuesta ante la necesidad de garantizar la continuidad de la relación docente-comunidad educativa, reconociendo que la estabilidad del plantel es esencial para el desarrollo integral del proceso de enseñanza-aprendizaje", señala el texto.

 

Temas de la nota

