VIDEO. Con gol de Messi, Argentina cerró el año con triunfo ante Angola por 2-0

La Selección argentina venció 2-0 a Angola en la ciudad de Luanda, en el último partido del año y en una prueba clave para el entrenador Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026. Lautaro Martínez abrió el marcador y Lionel Messi amplió la ventaja para sellar un triunfo sólido.
El encuentro también dejó cuatro debuts: Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli sumaron sus primeros minutos con la Albiceleste, en una jornada marcada por la rotación y la evaluación de nuevas alternativas para la lista final.
Con esta victoria, Argentina cierra el 2025 con buenas sensaciones y enfoca su preparación en la próxima Copa del Mundo.