Siniestro vial
Sub-17
Abuso sexual
caso red de trata en colegios
Angola
Ucasal
El Galpón
doble crimen en coronel moldes
Deportes

VIDEO. Con gol de Messi, Argentina cerró el año con triunfo ante Angola por 2-0

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron su último partido de 2025.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 14:00
La Selección argentina venció 2-0 a Angola en la ciudad de Luanda, en el último partido del año y en una prueba clave para el entrenador Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026. Lautaro Martínez abrió el marcador y Lionel Messi amplió la ventaja para sellar un triunfo sólido.

 

 

El encuentro también dejó cuatro debuts: Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli sumaron sus primeros minutos con la Albiceleste, en una jornada marcada por la rotación y la evaluación de nuevas alternativas para la lista final.

 

 

Con esta victoria, Argentina cierra el 2025 con buenas sensaciones y enfoca su preparación en la próxima Copa del Mundo.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

