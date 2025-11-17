PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
17 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

La China Suárez y Mauro Icardi
La China Suárez y Mauro Icardi
Pampita
John Allen Chau
Lionel Messi
Especial
Patagonia
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Fentanilo contaminado
Violento robo en Orán
La China Suárez y Mauro Icardi
La China Suárez y Mauro Icardi
Pampita
John Allen Chau
Lionel Messi
Especial
Patagonia
Conflicto IPSS-Círculo Médico
Fentanilo contaminado
Violento robo en Orán

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Violento robo armado en Orán: detuvieron a cuatro sospechosos

Los asaltantes irrumpieron encapuchados, redujeron a dos víctimas con precintos y escaparon con cerca de $300.000.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 19:14
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un violento asalto ocurrido este martes en el barrio 20 de Febrero de Orán terminó con cuatro detenidos luego de un intenso operativo policial. El hecho se registró cerca de las 13.15 en una vivienda ubicada en Pasaje Peñaloza y Mendoza, donde cuatro delincuentes encapuchados ingresaron armados, redujeron a un padre y a su hijo y los maniataron con precintos, según informó el medio Orán al Momento.

Notas Relacionadas

Las víctimas relataron que los ladrones los amenazaron con armas cortas, les exigieron dinero y golpearon en el estómago a uno de ellos. Según el medio local, los asaltantes escaparon con un botín estimado en $300.000.

Fuentes oficiales consultadas por El Tribuno confirmaron que el llamado al Sistema de Emergencias 911 ingresó a las 13.20, cuando un hombre denunció que habían ingresado a robar en su local comercial, aparentemente instalado dentro de su domicilio.

Tras la fuga de los sospechosos, efectivos de la Brigada de Investigaciones iniciaron tareas de inteligencia y lograron ubicarlos alrededor de las 16, en una vivienda también de Orán. Los detenidos son cuatro adultos, oriundos de Jujuy, Tucumán, Orán y Salta Capital; dos de ellos tenían pedido de captura vigente.

Durante el procedimiento se secuestraron armas cortas, una suma de dinero y diversos elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD