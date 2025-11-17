Violento robo armado en Orán: detuvieron a cuatro sospechosos

Un violento asalto ocurrido este martes en el barrio 20 de Febrero de Orán terminó con cuatro detenidos luego de un intenso operativo policial. El hecho se registró cerca de las 13.15 en una vivienda ubicada en Pasaje Peñaloza y Mendoza, donde cuatro delincuentes encapuchados ingresaron armados, redujeron a un padre y a su hijo y los maniataron con precintos, según informó el medio Orán al Momento.

Las víctimas relataron que los ladrones los amenazaron con armas cortas, les exigieron dinero y golpearon en el estómago a uno de ellos. Según el medio local, los asaltantes escaparon con un botín estimado en $300.000.

Fuentes oficiales consultadas por El Tribuno confirmaron que el llamado al Sistema de Emergencias 911 ingresó a las 13.20, cuando un hombre denunció que habían ingresado a robar en su local comercial, aparentemente instalado dentro de su domicilio.

Tras la fuga de los sospechosos, efectivos de la Brigada de Investigaciones iniciaron tareas de inteligencia y lograron ubicarlos alrededor de las 16, en una vivienda también de Orán. Los detenidos son cuatro adultos, oriundos de Jujuy, Tucumán, Orán y Salta Capital; dos de ellos tenían pedido de captura vigente.

Durante el procedimiento se secuestraron armas cortas, una suma de dinero y diversos elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.