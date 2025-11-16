PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Escándalo de corrupción en ANDIS
Televisión
Secuestro de armas de fuego
Narcotráfico en Salta
Golpe al narcotráfico
Eleccion en Morillo
Rugby
Nicolás Arce, referente de la LLA
Alerta Meteorológico para Salta
Escándalo de corrupción en ANDIS
Televisión
Secuestro de armas de fuego
Narcotráfico en Salta
Golpe al narcotráfico
Eleccion en Morillo
Rugby
Nicolás Arce, referente de la LLA
Alerta Meteorológico para Salta

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Alerta Meteorológico para Salta

Alerta amarilla por tormentas: precaución en Salta por fuertes lluvias, viento y actividad eléctrica

El lServicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia, con vigencia desde este domingo por la tarde hasta el lunes por la mañana. Se esperan ráfagas intensas, granizo, abundante caída de agua y actividad eléctrica frecuente. Además, el pronóstico anticipa un marcado aumento de temperaturas desde el martes.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 11:27
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Salta por fuertes tormentas.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a diversas regiones de la provincia, con condiciones de inestabilidad que podrían complicarse entre esta tarde y la madrugada del lunes. Según el reporte oficial, el aviso rige desde las 18.00 de hoy hasta las 6.00 de mañana, lapso en el que podrían registrarse ráfagas superiores a 70 km/h, ocasional caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos.

La advertencia alcanza a los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera y Zona baja de Rosario de Lerma, donde se prevén acumulados de entre 15 y 40 milímetros.

En paralelo, otra franja horaria -entre las 18.00 y las 0 de hoy- mantiene bajo alerta a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y las áreas de Yungas de Iruya, Orán, Santa Victoria y Rivadavia. Para estas zonas, el SMN estima entre 15 y 30 milímetros de precipitación.

El fenómeno contempla tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, capaces de generar anegamientos temporarios, actividad eléctrica frecuente y un incremento de las ráfagas de viento.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y organismos de Protección Civil.

Pronóstico para la semana

El organismo detalló que la inestabilidad será temporal. Para este lunes, se espera una jornada más estable, con 12°C de mínima, 25°C de máxima y cielo parcialmente nublado.

El martes, el ambiente cambiará drásticamente: la mínima será de 15°C y la máxima ascenderá a 31°C, iniciando un período de cuatro días de calor intenso, con marcas térmicas que superarán holgadamente los 30°C.

El miércoles se prevén 16°C de mínima y 32°C de máxima; el jueves, 16°C y 33°C respectivamente. Para ambos días se espera cielo despejado a parcialmente nublado.

Recién el viernes volverían las lluvias, acompañadas del ingreso de un frente frío que hará descender la temperatura: 14°C de mínima y 26°C de máxima. El sábado continuará el descenso térmico con 12°C de mínima y 23°C de máxima, además de lluvias durante toda la jornada.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD