Alerta amarilla por tormentas: precaución en Salta por fuertes lluvias, viento y actividad eléctrica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a diversas regiones de la provincia, con condiciones de inestabilidad que podrían complicarse entre esta tarde y la madrugada del lunes. Según el reporte oficial, el aviso rige desde las 18.00 de hoy hasta las 6.00 de mañana, lapso en el que podrían registrarse ráfagas superiores a 70 km/h, ocasional caída de granizo y precipitaciones abundantes en cortos períodos.

La advertencia alcanza a los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera y Zona baja de Rosario de Lerma, donde se prevén acumulados de entre 15 y 40 milímetros.

En paralelo, otra franja horaria -entre las 18.00 y las 0 de hoy- mantiene bajo alerta a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y las áreas de Yungas de Iruya, Orán, Santa Victoria y Rivadavia. Para estas zonas, el SMN estima entre 15 y 30 milímetros de precipitación.

El fenómeno contempla tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, capaces de generar anegamientos temporarios, actividad eléctrica frecuente y un incremento de las ráfagas de viento.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales del SMN y organismos de Protección Civil.

Pronóstico para la semana

El organismo detalló que la inestabilidad será temporal. Para este lunes, se espera una jornada más estable, con 12°C de mínima, 25°C de máxima y cielo parcialmente nublado.

El martes, el ambiente cambiará drásticamente: la mínima será de 15°C y la máxima ascenderá a 31°C, iniciando un período de cuatro días de calor intenso, con marcas térmicas que superarán holgadamente los 30°C.

El miércoles se prevén 16°C de mínima y 32°C de máxima; el jueves, 16°C y 33°C respectivamente. Para ambos días se espera cielo despejado a parcialmente nublado.

Recién el viernes volverían las lluvias, acompañadas del ingreso de un frente frío que hará descender la temperatura: 14°C de mínima y 26°C de máxima. El sábado continuará el descenso térmico con 12°C de mínima y 23°C de máxima, además de lluvias durante toda la jornada.