VIDEO. River empató con Vélez 0 a 0 y por ahora se queda afuera de la Liberadores 2026

River Plate empató sin goles frente a Vélez, en Liniers, por la última fecha del Grupo B de la Liga Profesional, y con este resultado sigue estando afuera de la Copa Libertadores 2026.

El millonario por ahora finaliza en el cuarto puesto de la Tabla Anual con 53 puntos, uno menos que Argentinos Juniors, el tercero, con 54 unidades.

Sin embargo, a River todavía le quedan chances de ingresar a la Libertadores, una de ellas es ser campeón del Torneo Clausura, cuyos playoffs comenzarán el próximo fin de semana. Además, si finaliza en el cuato lugar de la Anual, podrá acceder al repechaje de la Libertadores siempre y cuando Rosario Central o Boca Juniors ganen el torneo Clausura.

Maxi Salas y Manuel Lanzini. Foto: Juan Foglia - NA

En cuanto a su clasificación al playoffs del Clausura, el equipo de Gallardo finaliza 6º en el grupo B y enfrentará en los octavos de final al 3º (por ahora es Central Córdoba).

Por su parte, los comandados por Guillermo Barros Schelotto quedaron en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos y aguardan para conocer el rival en los octavos de final del campeonato local.

Con respecto al partido que empató con Vélez, River tuvo un mejor rendimiento en el primer tiempo, pero el elenco de Liniers creció en el complemento y generó las mejores situaciones para abrir el marcador con una doble oportunidad: primero Galván y luego Cavanagh. Armani contuvo el primer disparo y el segundo se fue pegado al palo derecho del arquero.

