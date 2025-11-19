PUBLICIDAD

19 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Coronel Moldes
Expo Técnica
Abuso sexual contra una menor
Cristina Kirchner
Causa Andis
Papa León XIV
Miguel Angel Russo
Los Simpson
Microtráfico
Nacionales

Causa Andis: Diego Spagnuolo declaró que “no tiene nada que ver” con los cargos que le imputan

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 16:21
Diego Spagnuolo. FOTO: Ricardo Pristupluk / La Nación
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo declaró hoy en los tribunales de Comodoro Py, donde dijo que “no tenía nada que ver con los cargos” que le imputaban y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente.

Así lo indicó el abogado Mauricio D’Alessandro,  que representa a Spagnuolo, al salir de los tribunales.

“Spagnuolo dijo además que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído”, añadió el letrado.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

