Donald Trump anuncia un potente recorte en los objetivos de eficiencia de combustible para los automóviles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva propuesta para reducir la rigidez de las normas federales de ahorro de combustible (conocidas como estándares CAFE) para los fabricantes de vehículos de pasajeros.

Desde la Casa Blanca, Trump declaró enfáticamente: "Estamos eliminando oficialmente los estándares CAFE de Joe Biden".

El impacto de la propuesta

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), la nueva normativa rebajaría significativamente los objetivos de eficiencia. El ahorro promedio de combustible para vehículos de pasajeros y camionetas ligeras se fijaría en aproximadamente 34.5 millas por galón (cerca de 6.7 km/l) para el año modelo 2031, un descenso notable respecto a las 50.4 millas por galón (81.4 km/l) establecidas por la administración anterior.

El Departamento de Transporte argumentó que los estándares de la administración Biden excedían “con creces los requisitos exigidos por el Congreso”.

Beneficios para consumidores y empleos

El presidente Trump defendió la medida, al afirmar que su principal objetivo es beneficiar directamente a los consumidores y al sector automotriz del país. La flexibilización de las normas, según él, reducirá los costos de fabricación y hará que la compra de un automóvil sea mucho más asequible para las familias estadounidenses.

La propuesta proyecta un ahorro total de 109.000 millones de dólares para los estadounidenses en los próximos cinco años, lo que se traduce en un ahorro de 1.000 dólares en el costo promedio de un vehículo nuevo para las familias.

La propuesta entrará ahora en un período de comentarios públicos de 45 días una vez que se publique en el Registro Federal. Posteriormente, se celebrará una audiencia pública.