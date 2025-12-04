Alarma de Colombia ante las amenazas de Trump

El Gobierno de Colombia expresó su "profunda preocupación" ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia su territorio estaría "sujeto a ataques". En particular, Trump mencionó que Colombia podría ser incluida en las operaciones militares que su país lleva adelante en el mar Caribe, junto a Venezuela.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó cualquier intento de agresión externa que ponga en riesgo la soberanía del país y reafirmó el compromiso en la lucha contra el narcotráfico. "Recibimos con gran preocupación las declaraciones de Trump, en las que sugiere acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico", indicó el Ministerio, que también hizo un llamado a la unidad en América Latina y el Caribe, instando a la fraternidad entre los países para evitar que las intervenciones extranjeras socaven la soberanía regional.

Trump, en su declaración sobre la campaña naval y aérea en el sur del mar Caribe, afirmó que "cualquiera que produzca y venda cocaína a EEUU está sujeto a ataques". Mencionó específicamente a Colombia, uno de los mayores productores de cocaína en el mundo. La Cancillería colombiana subrayó que la lucha contra el narcotráfico debe realizarse respetando los derechos soberanos y defendiendo los intereses de los pueblos latinoamericanos.

"Es declarar la guerra"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también reaccionó a las amenazas de Trump y lo invitó a visitar Colombia para que observe cómo se destruyen los laboratorios de cocaína y la lucha contra el narcotráfico. "Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra", señaló Petro, pidiendo no dañar las relaciones diplomáticas de dos siglos.

Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína. Según el informe anual 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2023 los cultivos de coca alcanzaron un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína aumentó un 53%, con 2.600 toneladas producidas.