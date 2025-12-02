PUBLICIDAD

Deportista del Año
Donald Trump
Rosario de la Frontera
Clásico Salteño
Miley Cyrus
Ajedrez
Salta
mETÁ
Aero club Salta
Internacionales

Donald Trump anuncia inminentes ataques terrestres en el Caribe

El Presidente de Estados Unidos declaró en una reunión de Gabinete que su administración iniciará “muy pronto” ofensivas militares en tierra.
Martes, 02 de diciembre de 2025 19:25
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su administración iniciará "muy pronto" ataques terrestres contra narcotraficantes en el Caribe, escalando el nivel de despliegue militar en la región.

La declaración fue realizada por mandatario norteamericano durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca. El Presidente  justificó la inminente ofensiva terrestre señalando que es un método más efectivo que las operaciones marítimas.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques terrestres. Ya saben, la tierra es mucho más fácil. Es mucho más fácil, y conocemos las rutas que toman", declaró Trump. "Vamos a empezar con eso muy pronto".

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión en la zona, donde Estados Unidos ya mantenía un despliegue militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La nueva amenaza de ataques terrestres podría impactar directamente en países aliados o adversarios de la región.

