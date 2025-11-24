Central Norte inició conversaciones con el entrenador Ariel Martos

Central Norte, en la primera charla que mantuvo con Ariel Martos, exentrenador de San Martín de Tucumán, empezó a acelerar la llegada del nuevo DT que reemplazará a Pablo Fornasari.

La dirigencia azabache luego de la partida de Fornasari inició la búsqueda para contratar al técnico que dirigirá al primer equipo en el próximo torneo de la Primera Nacional, edición 2026 y quién, a más a tardar, la próxima semana ya tiene que estar en Salta.

"Sí, hubo un primer contacto con Ariel Martos. Una llamada inicial. Pero para que se transforme en técnico de Central Norte tiene que haber varias conversaciones. De otros nombres preferimos mantenerlo en la más absoluta reserva porque no queremos crear esas idas y vueltas que no le hacen nada bien al club", según comentaron del club de barrio Norte, en referencia de la llegada del flamante DT.

En tanto, el plantel cuervo bajo las ordenes del entrenador de la primera local, Norman Juárez continúa con los entrenamientos en el predio del hotel de la Liga Salteña.

Ariel Martos hizo su primera experiencia como entrenador de un plantel superior dirigiendo a San Martín de Tucumán, ya que anteriormente solo lo había hecho de forma interina.

Su debut como entrenador oficial, fue el 8 de febrero, en el empate 0 a 0 frente a Almagro, por la primera fecha del Campeonato de Primera Nacional 2025 y dejó el cargo en el ciruja a fines de julio pasado.