El recuerdo de los clubes donde jugó Maradona, a cinco años de su partida

Cinco años se cumplen este 25 de noviembre del fallecimiento de Diego Armando Maradona y, desde aquel día de 2020, su vida y carrera deportiva se convirtieron mucho más aún, en una leyenda que marcó al fútbol y a la Argentina, y los clubes por los que pasó como futbolista recordaron este día y compartieron mensajes conmemorativos en redes sociales, rindiendo tributo al “Diez” que dejó huella en cada equipo donde jugó.

Argentinos Juniors, el club que vio debutar a un jovencísimo Maradona en la Primera División argentina, fue uno de los primeros en recordarlo. En una publicación acompañada de un video, el club expresó: “Te vemos, te pensamos, te soñamos”, resaltando el vínculo eterno que unió a Maradona y al club de La Paternal.

El video empieza mostrando la tribuna la cual tiene el “10” y se escucha de fondo su frase: “Espere tanto este partido y ya se terminó”. Posteriormente se mostraron videos en línea de tiempo de su carrera, hasta llegar al momento de la previa de otra icónica frase del “Pelusa”, cuando, antes de “la pelota no se mancha”, le agradece a toda su familia.

Tras varios videos de él y sus murales, cierra con una frase: “Cinco años sin vos, toda la vida con vos, Diego”.

Boca, el club donde Maradona vivió uno de sus momentos de consagración en el país, publicó dos emotivos videos, uno mostrando la estatua que tiene en el club y como los hinchas van a dejarle margaritas en las medias tal cual lo hacía él con su hija.

Este video fue acompañado con el mensaje: “Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre aca. Te extrañamos todos los días, Pelu”.

El segundo video, que tiene un mensaje que dice “para darme un rinconcito en sus altares”, muestra a la hinchada de Boca con los diferentes trapos y banderas referidas al “10”.

Nápoli, el equipo italiano donde Maradona alcanzó la gloria internacional, eligió un mensaje breve pero significativo: “En todas partes” y una foto de Maradona con el símbolo del infinito rodeándolo, recordando así al hombre que cambió la historia del club y le dio sus primeros títulos en la Serie A.

Newell’s, donde Maradona jugó brevemente, pero dejó una huella importante, también rindió su homenaje con una imagen del Diego en la “Lepra”, acompañado de la frase: “Quien ama, no olvida”.

El último equipo que recordó al Diego, fue el Sevilla con una imagen suya en el club con la frase: “5 años desde que te fuiste, Diego… Siempre Maradona”.

Sin embargo, el Barcelona, no hizo mención al aniversario en sus redes hasta el momento, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Maradona sigue siendo recordado y celebrado por los clubes que lo vieron brillar y por millones de fanáticos alrededor del mundo. A cinco años de su fallecimiento, su legado sigue vivo en cada rincón del fútbol.