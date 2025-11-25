PUBLICIDAD

25 de Noviembre
Nacionales

El chofer de un viaje de egresados manejaba drogado: llevaba a un grupo de chicos de 12 años

El micro había salido desde Exaltación de la Cruz y, en pleno viaje, un grupo de padres pidió que se le realice un testeo de narcóticos en la localidad bonaerense de Munro. Dio positivo de cocaína y marihuana.
Martes, 25 de noviembre de 2025 18:31
Claudio Aranda, de 29 años, llegó drogado a conducir el micro en el que llevaría a menores de distintos colegios al viaje de egresados hacia la Costa Atlántica -Cariló-, los padres de los adolescente fueron quienes descubrieron la infracción y luego intentaron agredirlo.

Según informó el parte policial, el personal de la policía recibió la solicitud desde el colegio Almafuerte, emplazado entre las calles Hernández y Fleming, que fue la segunda escuela desde dónde partieron los alumnos.

Recientemente, la madre de uno de los estudiantes indicó: "Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora", señaló la madre de uno de los pasajeros”.

Por tanto, personal de la Comisaría tercera de Vicente López y, según el informe, confirmaron que “los progenitores notaron conductas inapropiadas por parte del chofer, los mismos solicitaron que se le haga test de alcoholemia, situación a la que el chofer no accedió”.

Al tiempo, se identificó al trabajador que fue “sometido al test para consumos de estupefacientes, como cocaína y marihuana”, examen que “arrojó el resultado positivo”, ante esta situación, los padres buscaron tomar represalia e intervinieron los efectivos con el fin de preservar la integridad física de Aranda.

Aunque la empresa buscó y envió un nuevo conductor, el reemplazo no contaba con las horas de sueño correspondientes y debieron enviar un nuevo chofer, por lo que el viaje se reanudó con gran demora. 

