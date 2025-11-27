Hallaron un cuerpo en la costa de Chile y analizan si pertenece al argentino desaparecido

Las autoridades chilenas investigan si el cuerpo encontrado en aguas de Coquimbo corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años desaparecido desde hace diez días tras ser arrastrado por la corriente en una playa de La Serena.

El descubrimiento ocurrió durante un patrullaje de fiscalización pesquera realizado por la Lancha Servicio General Coquimbo, a unos 650 metros al oeste de la playa Cuatro Esquinas, en la misma zona donde se intensificaban los trabajos para dar con el adolescente. Fue allí donde Alejandro ingresó al mar junto a sus hermanos y primos; mientras ellos lograron ser rescatados con ayuda de un vecino, él no logró salir.

Sforza explicó que, aunque la búsqueda oficial había concluido el pasado lunes, las unidades marítimas continuaban atentas a cualquier indicio. La Autoridad Marítima había instruido que todos los patrullajes mantuvieran activa la vigilancia para detectar cualquier señal vinculada al joven desaparecido.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al muelle de pasajeros para el inicio de las pericias. Personal de la Brigada de Homicidios y del Servicio Médico Legal fue convocado para trabajar en el lugar. La identificación de los restos todavía está en proceso y solo se confirmará una vez que los organismos especializados completen los análisis correspondientes.

“En este momento no les puedo indicar si corresponden o no los restos al joven Alejandro. Creo que, en aproximadamente un par de horas más, esta situación podrá ser informada a la comunidad”, señaló Sforza ante la prensa. El capitán también detalló que, tras ser notificado, el fiscal de turno ordenó la intervención de los equipos periciales y la preservación estricta de todos los elementos vinculados al hallazgo.

El pasado lunes, luego de siete días de intensos operativos por aire, mar y tierra, las autoridades chilenas dieron por terminada la búsqueda activa del joven sanjuanino. La decisión se tomó tras múltiples esfuerzos coordinados entre la Armada chilena, bomberos, pescadores del sector y cuadrillas terrestres que trabajaron desde un centro de mando instalado en la costa.

Tras el anuncio, la familia de Alejandro realizó una ceremonia íntima frente al mar. Con velas, fotos y flores lanzadas al punto donde desapareció, allegados y vecinos ofrecieron un homenaje en su memoria y agradecieron a la comunidad y a los equipos que participaron del operativo.