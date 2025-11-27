PUBLICIDAD

27 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Reforma laboral
Siniestros viales
Salta
Siniestro vial
Franco Colapinto
China Suárez
Premio Bitácora de Oro
Expo Ciudad
Básquet
Deportes

El gracioso momento de Franco Colapinto en Qatar

El argentino vivió un divertido encuentro con Novak Djokovic.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 21:53
 El piloto argentino Franco Colapinto hizo un calentamiento en la previa del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y se divirtió con una clase que brindó el múltiple campeón de tenis, el serbio Novak Djokovic.

“Gracias Novak por las clases, no pude seguir ni la entrada en calor. Toy (sic) re duro”, escribió Colapinto en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

Djokovic brindó una clase de calentamiento en medio de la pista de Autódromo Internacional de Lusail a pocos días de lo que será el penúltimo Gran Premio de la Fórmula 1 en Qatar.

 

Colapinto, en la previa al Gran Premio de Qatar: “Estamos listos”

Colapinto se prepara para el Gran Premio de Qatar y anticipó que las características del circuito “jugarán un papel importante el fin de semana”.tVi3ug

La Fórmula 1 entra en su recta final y Qatar asoma como la gran penúltima parada de la temporada. Después de un exigente Gran Premio en Las Vegas, el pilarense se prepara para un nuevo desafío con Alpine con el objetivo claro de sumar sus primeros puntos en el año.

