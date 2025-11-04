Madrugada sangrienta en Salta: un hombre fue asesinado de una puñalada

La madrugada en el barrio Hernando de Lerma se tiñó de tragedia. En plena vía pública, sobre el pasaje Castellanos y calle Catamarca fue encontrado sin vida un hombre de aproximadamente 33 años, con una herida de arma blanca que le provocó una muerte casi inmediata.

Según las primeras informaciones recabadas por El Tribuno, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar corridas, gritos y pedidos de auxilio. Al salir a la calle, algunos testigos vieron el cuerpo del hombre tendido sobre la vereda, envuelto en un charco de sangre.

Al llegar, efectivos policiales constataron la escena y solicitaron de inmediato la presencia del Samec, pero los médicos solo pudieron confirmar el deceso. El cuerpo presentaba al menos una estocada mortal (a simple vista), según los primeros reportes. La causa del fallecimiento habría sido un shock hipovolémico, producto de la pérdida de abundante de sangre.

Ante la gravedad del hecho, la Policía acordonó tres cuadras alrededor del lugar y comenzó las tareas de investigación junto a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. En la escena trabajan los peritos del CIF, quienes recolectaron muestras de sangre y otros rastros que podrían ser determinantes para identificar al o los agresores.

No se descarta que el crimen haya sido el resultado de un enfrentamiento, ya que varios vecinos aseguran haber visto a más de una persona corriendo minutos antes del hallazgo. Tampoco se descarta que el hombre haya sido apuñalado en otro punto y se haya desplomado en el lugar donde finalmente fue encontrado. Según pudo saber este matutino, la pelea fue entre dos hombres y es intensa la búsqueda del autor del asesinato.

Las cámaras de seguridad de los negocios y viviendas cercanas, y de la Policía podrían ser clave para reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar las circunstancias exactas del hecho.

Un Uber Moto fue el que halló el cuerpo

El caso generó un fuerte impacto entre los residentes del barrio, quienes describieron una madrugada “de terror” marcada por el sonido de las sirenas y la presencia policial. “Cuando miramos por la ventana, vimos toda la calle llena de sangre”, contó una vecina. Una fuente de la investigación le dijo a El Tribuno "se trata de un hombre joven" el fallecido, y que el conductor de un "Uber Moto" fue el que halló al hombre tirado en la vereda. "El fue el que hizo la denuncia a través del Sistema de Emergencia 911". Y agregó: "Al parecer se desangró tras recibir una estocada mortal en la arteria aorta en una de sus piernas". El cuerpo presenta esa sola puñalada a simple vista.según le informó a El Tribuno la fuente de la investigación consultada.

Por el momento, el cuerpo continúa en el lugar y será trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le realizará la autopsia correspondiente.