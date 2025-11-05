Duro embate de Donald Trump contra Mamdani

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró al hablar en el America Business Forum, en Miami, que mientras él siga al frente de la Casa Blanca el país "no se volverá comunista de ninguna manera".

"Después de los resultados de anoche, la decisión que enfrentan todos los estadounidenses no podría ser más clara: tenemos una elección entre comunismo y sentido común", dijo Trump. "Y mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna manera, forma o figura", reportó la cadena CNN.

Trump no ocultó su frustración por las elecciones en algunos distritos de Estados Unidos y arremetió contra el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani.

"Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso quieren hacer en Estados Unidos, solo miren los resultados de la elección de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande de la nación", dijo Trump.

"Yo decía que nunca tendríamos un socialista elegido para ningún cargo en nuestro país. Nos saltamos a los socialistas y pusimos a los comunistas", afirmó.

Abierto al diálogo

Pese a estas críticas, Mamdani se declaró abierto a tener una conversación con el presidente Trump.

En su primera conferencia de prensa como alcalde electo, Mamdani dijo que, aunque la Casa Blanca no se ha puesto en contacto tras su victoria, está "interesado en tener una conversación" con Trump sobre "las formas en que podemos trabajar juntos para servir a los neoyorquinos", según la cadena CNN.