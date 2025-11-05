PUBLICIDAD

18°
5 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Derecho de Propiedad
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana
Contrabando en Salta
Compra de armas
Auto secuestrado
Temblor en Salta
Salta

Un sismo hizo temblar Cerrillos, Campo Quijano, La Merced y parte de Salta Capital

Se trató de un movimiento de 3.3 grados y se registró a las 00.05 de la madrugada. Fue percibido por vecinos del Valle de Lerma. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el epicentro se ubicó a 34 km al oeste de la ciudad de Salta y a una profundidad de solo 6 km.

Daniel Diaz
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 07:17
Temblor en Salta

El arranque de este miércoles sorprendió a muchos salteños con un temblor leve en su magnitud, pero que se hizo sentir. Pasadas las doce de la noche, vecinos de Cerrillos, La Merced, Campo Quijano y distintos barrios de la Capital contaron en redes sociales que sintieron cómo se movían puertas, camas y ventanas durante algunos segundos. “Yo sentí un sacudón”, contó Jaime, del Portal de los Andes.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo ocurrió exactamente a las 00:05 y fue de 3.3 grados en la escala de Richter, con una profundidad de apenas 6 kilómetros, lo que explica por qué fue sentido en varias localidades del Valle de Lerma.

El epicentro se ubicó 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta, 56 kilómetros al noreste de Cachí y 81 kilómetros al suroeste de Jujuy, en una zona montañosa donde suelen registrarse movimientos similares.

Aunque no se reportaron daños ni heridos, el temblor despertó a más de uno y generó comentarios inmediatos en redes sociales. “Se movió la cama y me asusté”, contó María Delia, una vecina de Cerrillos; “pensé que era un camión pasando”, escribió otro usuario de La Merced.

Los especialistas recordaron que los temblores especialmente en el Valle de Lerma, en su mayoría son de baja intensidad. Sin embargo, remarcaron la importancia de mantener la calma y revisar las medidas de seguridad en caso de que ocurra un sismo de mayor magnitud.

Temas de la nota

Temas de la nota

