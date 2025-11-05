PUBLICIDAD

Centros de salud
Operativos Policiales
Estrenos
Derecho de Propiedad
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana
Nacionales

El Gobierno de Milei consiguió dictamen de Presupuesto

Pero busca postergar el debate hasta diciembre cuando reúna la primera minoría en el Congreso.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 00:52
El oficialismo consiguió ayer en la Cámara de Diputados dictamen sobre el proyecto del Gobierno del Presupuesto 2026 y buscará demorar la aprobación de la iniciativa hasta diciembre, cuando pasará a tener junto a bloques aliados la primera minoría del cuerpo parlamentario.

El dictamen de la Libertad Avanza (LLA) reunió 20 firmas, mientras que el dictamen de Unión por la Patria (UcxP) consiguió la misma cantidad, pero al haber habido un empate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, hizo uso de su voto doble y desempató a favor del oficialismo.

El dictamen de mayoría reunió 7 votos de LLA; 6 del PRO; 3 de la UCR; uno de Producción y Trabajo; uno de Liga del Interior y dos de Innovación Federal. Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, presentó un dictamen propio con seis firmas que fue respaldado por Democracia para Siempre y el MID, mientras que el Frente de Izquierda presentó otro en rechazo absoluto a la iniciativa oficial.

El objetivo cumplido de la Libertad Avanza

En el debut de la mesa política que integran Martin Menem y Diego Santilli, con la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, LLA consiguió su objetivo de tener el dictamen de mayoría. Esta decisión adoptada en la Comisión de Presupuesto le permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir algunos cambios en la propuesta oficial y garantizar así los votos para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.

Desde diciembre, LLA tendrá entre propios y aliados 115 diputados y podrá sumar el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal; dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más.

La reunión contó con la presencia de Santilli, designado ministro del Interior y quien concurrió para firmar el despacho de mayoría, además de ratificar que la voluntad del Gobierno es tratar el Presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias que comenzarán el 10 de diciembre.

La oposición buscaba obtener dictamen de mayoría pero no pudo lograr su objetivo ya que presentó despachos en forma separada, además de que también se diluía la posibilidad de impulsar una sesión antes del 30 de noviembre por no contar con el quórum para alcanzar los 129 diputados, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El dictamen de mayoría mantiene sin cambios el proyecto del Gobierno que proyecta un aumento de la economía del 5%; una inflación del 10%; un dólar de 1.423 pesos a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

 

