Eurodycar presenta las nuevas versiones de Citroën: C3 XTR, Aircross XTR y Basalt Dark Edition

Eurodycar Citroën, concesionaria oficial de la marca en Salta, presentará en exclusiva las nuevas versiones Citroën C3 XTR, Aircross XTR y Basalt Dark Edition, tres lanzamientos que amplían la gama con propuestas renovadas en diseño, confort y equipamiento.

La cita será el jueves 6 de noviembre a las 19 horas en el showroom de Eurodycar Citroën, Av. Paraguay 2552, con la participación de autoridades de Stellantis Argentina y directivos de la empresa local, en un formato de diálogo dinámico sobre la evolución de la marca y las novedades que llegan al mercado argentino.

Con estos nuevos modelos, Citroën refuerza su posicionamiento dentro del segmento de vehículos compactos, combinando versatilidad, diseño y tecnología con el espíritu distintivo de la marca: modernidad, confort y accesibilidad.

El C3 XTR se distingue por un diseño más aventurero, con detalles exclusivos como molduras en color grafito, barras de techo funcionales, neumáticos de uso mixto y un despeje elevado que lo preparan para todo tipo de caminos.

El Aircross XTR, por su parte, incorpora las mismas líneas robustas con el espacio y modularidad característicos del modelo, ideal para quienes buscan confort y estilo sin perder espíritu outdoor.

Finalmente, el Basalt Dark Edition, de silueta coupé-SUV, apuesta por un look más urbano y deportivo, con detalles oscurecidos, insignias exclusivas, combinando elegancia y carácter en partes iguales.

Financiación y beneficios

Citroën ofrece planes exclusivos a través de PSA Finance:

- Tasa 0% o alternativas a créditos UVA.

- Además, las tres versiones incluyen garantía de 3 años o 100.000 km, y acceso a los programas Citizen y FlexCare, que ofrecen mantenimiento anticipado y garantía extendida, junto a más de 30 accesorios originales para personalizar cada vehículo.

La presentación está dirigida a los clientes, que podrán conocer de primera mano los nuevos lanzamientos y dialogar con representantes de la marca sobre el presente y futuro de Citroën en la región.

Eurodycar Citroën Salta – Av. Paraguay 2552

Jueves 6 de noviembre – 19:00 hs

Instagram: @eurodycarcitroen