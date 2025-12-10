Requirieron juicio en otra causa contra la líder de Ríos & Asociados

Cynthia Elizabeth Del Valle Moya, quien desde junio último está con un pie en el banquillo en la causa Ríos & Asociados, donde está acusada como jefa de una asociación ilícita que defraudó a 850 personas, tiene un nuevo requerimiento de juicio por más estafas que se perpetraron en Salta con otra falsa financiera: Norte & Asociados.

La fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, acaba de requerir al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de otro expediente penal en el que Moya enfrenta cargos por estafas reiteradas en seis hechos ilícitos. Este caso tiene como computada a otra conocida del expediente Ríos & Asociados, Cristina Florencia Laguna, por estafas reiteradas en dos hechos.

Ambos casos no solo tienen en común dos nombres que se repiten en las denuncias, sino también los ribetes típicos de una estafa piramidal o Esquema Ponzi, como también es llamado un tipo de fraude financiero harto conocido que, sin embargo, sigue sumando tendales de afectados en Salta y otras provincias. Consiste básicamente en atraer a inversores con promesas de altas rentas. Estas se suelen liquidar a los primeros que confían sus ahorros con el dinero aportado por nuevos inversionistas y no con los rendimientos de una actividad financiera real. Con ese gancho la pirámide de inversores crece hasta un punto de corte tras el cual el esquema ilícito muestra su verdadero rostro dejando un tendal de ahorristas estafados con sus capitales y rendimientos ilusorios desvanecidos.

Hoy Moya no solo está acusada de liderar uno de esos perversos esquemas piramidales en Salta con Ríos & Asociados, sino de persistir con nuevas estafas a través de otra falsa financiera, Norte & Asociados, luego de que se le concedieran medidas sustitutivas para salir de prisión.

Moya fue detenida el 4 de septiembre de 2023 por incumplir las medidas sustitutivas que le habían sido impuestas. Tres días antes, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado su detención por nuevas denuncias que indicaban que había conformado la nueva financiera "trucha" y celebrando en Metán nuevos contratos de inversión con cláusulas idénticas a las utilizadas en los contratos de Ríos & Asociados.

Moya había sido apresada en abril de 2022, tras permanecer varios días prófuga, en el marco de la sonada causa que fue elevada a juicio en junio último con 27 imputados, entre los que se incluyen Laguna y funcionarios policiales.

Tras permanecer seis meses detenida, el juez Pablo Arancibia, de la Vocalía 1, Sala 2 del Tribunal de Impugnación, la liberó en octubre de 2022 con medidas sustitutivas de detención. Una de ellas fue el impedimento de mantener contacto con otros imputados y víctimas de la estafa.

La UDEC solicitó la elevación de la causa Ríos y Asociados a juicio en febrero de 2025. En ese expediente Moya fue acusada de estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado en 850 hechos, como jefa/organizadora de una asociación ilícita. El pasado 25 junio el Juzgado de Garantías 2 elevó la causa para un juicio que aún no se concretó

Norte & Asociados

El 22 de agosto de 2023, un ahorrista denunció haber invertido $800.000, atraído por la promesa de grandes ganancias en la financiera "Norte & Asociados". Semanas después, el 8 de septiembre, otro hombre denunció haber entregado a un cadete —que habría sido enviado por Moya— el dinero obtenido de la venta de un terreno, bajo la promesa de un alto rendimiento ofrecido por ella. El 12 de septiembre de ese mismo año, un tercer denunciante aseguró haber entregado $700.000 a la citada inversora, con la promesa de duplicar ese monto a $1.400.000 en un plazo fijo. A esos hechos se sumaron las denuncias de una mujer, que afirmó haber entregado $800.000 mediante un contrato de inversión, y de otra ahorrista que entregó una motocicleta valuada en $650.000 y $50.000 en efectivo. Otra afectada denunció en mayo de 2024 que hizo varias entregas de dinero a Moya en 2017 y 2018, engañada con la simulación de la venta de un departamento "de pozo".

Investigadores de la UDEC concluyeron que Moya replicó en la financiera "Norte & Asociados" un modus operandi similar al utilizado en "Ríos & Asociados". En este caso, que acaba de ser elevado a juicio, la Fiscalía estableció que las imputadas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura, se presentaban ante las víctimas manifestando conformar la financiera "Norte & Asociados" e incluso utilizaban un CUIT falso. Segun las acusación, mediante dicho engaño, captaban inversores prometiendo importantes ganancias en plazos muy breves (entre 10 y 20 días) por supuestas operaciones en la bolsa de valores o con fondos de inversión. La Fiscalía sostuvo que incluso suscribieron contratos de inversión con las víctimas para formalizar la operatoria.

Estafa piramidal

La causa Ríos & Asociados fue elevada a juicio el pasado 25 de junio por el Juzgado de Garantías 3, a cargo de Antonio Pastrana, con Cynthia Moya como principal acusada. Ese expediente penal tiene otros 26 imputados, entre los que se incluyen Cristina Laguna (para quien la UDEC acaba de requerir otro juicio que enfrentará junto a Moya por las estafas de Norte & Asociados) y otros miembros de la estructura ilícita. Entre los acusados hay funcionarios policiales.

En el caso de la falsa financiera Ríos & Asociados los cargos penales comprenden desde estafas reiteradas y falsificación de documentos (850 hechos), hasta asociación ilícita, abuso de autoridad, peculado y encubrimiento.