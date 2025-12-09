Elevan a juicio el caso de Ríos & Asociados y suman nuevas estafas bajo otra financiera fantasma

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La causa por la falsa financiera Ríos & Asociados llegó formalmente a juicio, pero el expediente no terminó ahí. Tras quedar en libertad con condiciones, Cynthia Elizabeth del Valle Moya habría reanudado el mismo método de captación de fondos, esta vez bajo otra denominación comercial: Norte & Asociados.

Los investigadores concluyeron que mientras la primera causa seguía su curso judicial, comenzaron a surgir nuevas denuncias por una operatoria idéntica en Metán y localidades cercanas. El esquema, según el expediente, consistía en presentar contratos de inversión con promesas de rentabilidad acelerada y altos intereses, idénticos a los utilizados en Ríos & Asociados.

Cinthya Moya lider de Rios & Asociados de jeans azul.

De la libertad vigilada al regreso a prisión

Moya había sido detenida en abril de 2022 en el marco de la investigación por estafas masivas, falsedad de documentos y asociación ilícita. Tras permanecer prófuga varios días, consiguió la libertad en octubre de 2022, bajo estrictas medidas: no podía contactar víctimas ni imputados ni realizar operaciones similares.

Sin embargo, entre agosto y septiembre de 2023 se registraron nuevos aportes económicos de víctimas atraídas por “Norte & Asociados”. Ante las denuncias, Moya volvió a ser detenida el 4 de septiembre de ese año por incumplimiento de las restricciones.

Denuncias, montos y metodología repetida

El expediente reconstruye un patrón con coincidencias completas entre ambas financieras:

contratos idénticos y promesas de duplicación de dinero en 10 a 20 días

uso de CUIT falso y simulación de operatorias bursátiles

presentación de solvencia para captar nuevos inversores

Según las denuncias:

un hombre invirtió 800.000 pesos

otro entregó el dinero obtenido de la venta de un terreno

un tercero aportó 700.000 pesos con la promesa de duplicación

una mujer cedió una motocicleta valuada en 650.000 pesos más 50.000

otra denunció aportes desde 2017 bajo la figura de una supuesta inversión inmobiliaria “de pozo”

El proceso judicial

La elevación a juicio incluye tanto los 850 hechos atribuidos al primer circuito (“Ríos & Asociados”) como las seis estafas nuevas imputadas en el segundo (“Norte & Asociados”). Cristina Florencia Laguna, señalada como colaboradora en esta segunda etapa, enfrenta dos hechos de estafa en la misma investigación.

Recién después de este avance se formalizó el pedido judicial: la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio por los hechos descritos.