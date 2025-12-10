General Güemes: la nueva terminal de ómnibus recibió su primer colectivo y ya se encuentra funcionando 

La nueva Terminal de Ómnibus de General Güemes inició oficialmente su funcionamiento pleno. El hito se concretó a las 00:45 horas con el ingreso del primer colectivo a las flamantes instalaciones.

El intendente Carlos Rosso celebró el "paso histórico" para la ciudad, destacando que el proyecto se concretó gracias al trabajo articulado con el Gobierno provincial y las empresas de transporte.

Rosso adelantó que la obra seguirá avanzando con la licitación de los locales comerciales dentro de la terminal, además de la construcción de nuevas instalaciones, como baños para el personal y choferes. El intendente concluyó que esta nueva terminal representa un "gran salto" para la movilidad y el desarrollo de General Güemes.