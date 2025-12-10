PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
10 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Academia Güemesiana
Adopta un Amigo
Fundación Alfarcito
Derrumbe en Marruecos
Turismo
Río Pilcomayo
Perro héroe en Orán
Premio Nobel de la Paz
General Güemes
DDHH
Academia Güemesiana
Adopta un Amigo
Fundación Alfarcito
Derrumbe en Marruecos
Turismo
Río Pilcomayo
Perro héroe en Orán
Premio Nobel de la Paz
General Güemes
DDHH

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

General Güemes: la nueva terminal de ómnibus recibió su primer colectivo y ya se encuentra funcionando 

Con el arribo del primer colectivo a las 00.45, General Güemes puso en marcha su nueva Terminal de Ómnibus, una obra que redefine la movilidad urbana y marca un punto de inflexión en la conectividad del departamento. La gestión municipal anticipó que el proyecto continuará con nuevas licitaciones y servicios para usuarios y choferes. 
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 13:11
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La nueva Terminal de Ómnibus de General Güemes inició oficialmente su funcionamiento pleno. El hito se concretó a las 00:45 horas con el ingreso del primer colectivo a las flamantes instalaciones.

El intendente Carlos Rosso celebró el "paso histórico" para la ciudad, destacando que el proyecto se concretó gracias al trabajo articulado con el Gobierno provincial y las empresas de transporte.

Rosso adelantó que la obra seguirá avanzando con la licitación de los locales comerciales dentro de la terminal, además de la construcción de nuevas instalaciones, como baños para el personal y choferes. El intendente concluyó que esta nueva terminal representa un "gran salto" para la movilidad y el desarrollo de General Güemes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD