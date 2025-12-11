Central Norte y su nuevo DT: cuándo llega Adrián “Polaco” Bastía y cómo será su presentación

La confirmación de Adrián “Polaco” Bastía como nuevo entrenador de Central Norte abrió un capítulo importante en el club que busca ordenarse de cara al próximo torneo de la Primera Nacional. El exmediocampista de Racing, Colón de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Atlético Rafaela arribará entre el viernes y domingo para ultimar detalles, firmar su contrato y preparar su desembarco formal.

El motivo de la demora responde a cuestiones estrictamente personales y logísticas. Bastía decidió tomarse un breve tiempo adicional para resolver asuntos vinculados a su radicación en la ciudad, con la intención de establecerse de manera estable y evitar futuros viajes o interrupciones. El Polaco pretende instalarse cuanto antes y comenzar su ciclo sin pausas.

Posteo de Bastía en su Instagram, tras participar en un congreso de liderazgo y coaching.

En estas horas, mientras se aguarda su llegada, el plantel profesional continúa trabajando bajo las órdenes de Norman Juárez. El entrenador que tomó las riendas de manera interina y sostuvo las prácticas durante la transición será también protagonista del acto formal del lunes, cuando se concrete el traspaso de mando en el estadio Dr. Luis Güemes. Además, es posible que se realice una conferencia de prensa para presentar al Polaco ante los medios.

La misión que tendrá por delante el flamante técnico no será sencilla. Central Norte atraviesa un proceso de reestructuración que ya comenzó semanas atrás, incluso antes de la salida de Pablo Fornasari.

El Polaco Bastía, en su época de jugador con la camiseta de Racing.

La depuración del plantel fue uno de los temas más sensibles, y aunque se avanzó en varias desvinculaciones, todavía restan decisiones que deberán tomarse a partir del lunes con Bastía en el centro de la escena.

Otro capítulo fundamental será la organización de la pretemporada. Hasta el momento, la dirigencia decidió no poner fecha definitiva al inicio de los trabajos intensivos. La intención, según trascendió, es comenzar recién cuando el cuerpo técnico tenga al menos el 99% del plantel confirmado.

El plantel de Central Norte que trabaja con Norman Juárez.

Dentro de este panorama, la llegada de Bastía acelerará sin dudas el mercado de pases. Algunos nombres circulan desde hace semanas en silencio, manejados con cautela por los dirigentes, mientras que otros serán acercados directamente por el nuevo entrenador. De hecho, su designación, votada por la mayoría de los dirigentes cuervos, también se vincula al conocimiento de futbolistas, contactos y llegada a otros clubes del propio Bastía.