Central Norte va por un DT con pasado en Primera y en uno de los grandes del fútbol argentino

Central Norte se encuentra en busca del entrenador que se pondrá al frente del equipo para la próxima temporada de la Primera Nacional.

Tras la partida de Pablo Fornasari (a Racing de Córdoba), el club cuervo inició una serie de conversaciones con algunos técnicos y deliberaba puertas para adentro para tomar la mejor decisión.

En las últimas horas se filtró el nombre de Adrián "El Polaco" Bastía como uno de los principales candidatos. "Está cerrado en un 90% podríamos decir", comentó uno de los principales dirigentes del club cuervo a El Tribuno.

Por su parte, el presidente Leandro Etchezar, solo se limitó a decir que "no tenemos cerrado con nadie", mientras que otro de los conductores del club mencionó que no son muchos los técnicos con los que fueron avanzando.

Adrián Bastía no tiene trayectoria ni experiencia dirigiendo en la categoría, y hace poco declaró que su sueño es dirigir a Racing Club de Avellaneda, donde campeón como jugador en el 2001 y referente en aquella época en el club de Avellaneda.

Noticia en desarrollo...