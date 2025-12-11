Marina Jiménez recibió 10 años de prisión tras ser declarada culpable de abusar de su nieto

Una noticia que estremece los cimientos del arte salteño se confirmó el miércoles. La Justicia dictó una condena de 10 años de prisión contra Marina Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, una institución emblemática en la provincia, por el delito de abuso sexual en perjuicio de su nieto, hoy ya mayor de edad. La decisión judicial pone punto final –al menos en esta instancia– a un proceso que generó gran conmoción social y una profunda ruptura familiar.

La sentencia fue confirmada por su hijo, Aníbal Jiménez, quien actuó como denunciante en la causa. En declaraciones posteriores a conocerse el fallo, expresó su conformidad con el dictamen, afirmando: "Se hizo justicia".

En ese marco, la condena a Marina Jiménez, ex referente del Ballet Salta y figura reconocida por su larga trayectoria académica, marcó un punto de inflexión para un ámbito acostumbrado a celebrar su legado artístico.

La mujer, de amplia notoriedad en el mundo de la danza local, fue hallada culpable de abusar de su nieto cuando él era un niño. El joven, hoy adulto, impulsó la denuncia que terminó desmontando un silencio familiar que llevaba demasiado tiempo instalado.

Una causa que creció a partir de un testimonio

El expediente avanzó a partir de la declaración del denunciante, cuya presentación habilitó a la Justicia a reconstruir los hechos ocurridos durante su infancia. A partir de ese momento, se sucedieron pericias, testimonios y audiencias que completaron el marco probatorio que derivó en la sentencia.

En ese proceso, la figura de Jiménez se mantuvo en el centro de la atención pública: no solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque su trayectoria estaba íntimamente ligada a espacios de formación cultural que marcaron a varias generaciones de bailarines en el norte del país. La defensa de la docente adelantó que recurrirá el fallo mediante los recursos correspondientes.

La fractura familiar y un proceso que cambió de rumbo

Uno de los capítulos más impactantes del caso tuvo que ver con la propia dinámica familiar. Fue Aníbal Jiménez, hijo de la acusada y padre de la víctima, quien impulsó la exposición pública del hecho. Él mismo confirmó la sentencia y expresó que, para la familia, el veredicto representa un alivio después de años de dudas y tensiones.

“Se hizo justicia”, señaló luego de conocer la decisión del tribunal. Según relató, el caso salió a la luz cuando su hijo decidió contar lo vivido. Aquel momento marcó un antes y un después. “De la forma en que lloraba, yo le creí”, describió. Tras escuchar el testimonio del joven, enfrentó a su madre con una frase que selló la ruptura: “Yo ya sé todo”. De acuerdo con su relato, la respuesta de la mujer habría intentado explicar o relativizar lo ocurrido, lo que profundizó el distanciamiento definitivo.

Lo que viene para la condenada

La sentencia establece una pena de 10 años de prisión, pero aún resta que la Justicia determine si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, decisión que suele tomar en cuenta la edad y el estado de salud de la persona condenada. Ese punto será clave en los próximos días y podría abrir nuevas discusiones dentro y fuera de los tribunales.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en el ámbito cultural local, donde la figura de Jiménez era vista como un símbolo de disciplina y formación artística. El expediente, ahora en etapa de apelación, seguirá su recorrido judicial, pero el impacto social y familiar ya quedó expuesto.

Quién es Marina Jiménez