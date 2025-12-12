Es el mejor momento para prepararse un clericot con mucha fruta en Salta

El clericó es como la bebida oficial de Argentina para las fiestas de Fin de Año. pero también lo es para muchas regiones de Latinoamérica. Es refrescante, no se le siente el alcohol por la fruta y tiene muchas variantes según los gustos y tamaños de los bolsillos.

Cualquier salteña o salteño, de cualquier edad, recuerda desde su infancia a la familia reunida picando la fruta para preparar el clericot. En el norte, la bebida tiene más significación aún por las extremas temperaturas que se registran a fines de diciembre.

Es por eso que los salteños ya salieron a recorrer los mercados en busca de la fruta. El Tribuno recorrió el mercado Cofruthos para relevar los costos de la bebida refrigerante y estimulante. La buena noticia es que los costos, de lo que podría denominarse "la canasta clericot", se mantienen sin subas significativas de cara ya a las Fiestas de Fin de Año.

Es decir: es el mejor momento para prepararse una previa de clericot porque las frutas están muy accesibles. Por supuesto que los ingredientes van a variar según el bolsillo, pero la esencia, esa mezcla de frutas con vinos y azúcar, más hielo, todo en un vaso gigante que transpira frescura, es la bebida oficial de las fiestas. Y cuando se termina la bebida del vaso ¿quién no golpeó el vaso para que caiga toda la fruta emborrachada de frescura?

Se debe informar al lector que el clericot es una bebida refrescante de origen europeo, muy popular en México y Uruguay también, que se ha extendido a diversas partes del mundo. Se sirve en jarras grandes, con generosos bloques de hielo y es ideal para compartir en reuniones sociales y familiares; también se usa mucho en las fiestas laborales de fin de año. También hay padres, madres o abuelos que ya tienen personalizado su clericot, con un sabor particular, como un sello familiar.

Para el clericot se debe elegir al menos cuatro o cinco tipos de frutas diferentes. Pueden ser por ejemplo: naranja, manzana, peras, ananá, durazno, el kiwi, ciruelas, guindas, frutillas, entre tantas otras variables. Por otro lado, la variedad de vinos que se puede utilizar es diversa. Desde vino blanco (cualquier precio), también vino rosado, de otros colores, azules, amarillos, hasta vinos espumantes y quizás un poco más dulces.

Con ese panorama se buscaron los siguientes precios, siempre hablando del mercado de abasto de zona sur:

Las manzanas cuestan entre 3 mil y 3500 pesos el kilo, en el menudeo. Entre 48 mil y 46.000 pesos cuesta la caja con 18 kilos, lo que deja un costo de casi 2.700 por kilo la manzana de más alto precio. Se informa esto para que las fruterías de los barrios de Salta no se dediquen a colocar cualquier precio en estas semanas. En el caso de las peras, la caja va desde los 48.000 a los 52 mil pesos con 18 kilos, lo que deja un precio final de costo por kilo a casi 2.900 pesos. Si el lector encuentra que en el comercio del barrio venden el kilo de manzanas o de peras superior a los 5.000 pesos, no compre y vaya inmediatamente al Cofruthos.

Hay cajones de uvas, de variado color, de unos 5 kilos a 20.000 pesos. En el menudeo un kilo de uva supera los 5 mil pesos.

Las naranjas van desde los 2 mil a los 2.500 pesos la docena, el limón a 2.500 pesos también la docena. La ciruela está a $3.000 y el durazno a 2 mil pesos. Si se prefiere comprar una lata en los grandes comercios se consiguen las latas de durazno al natural a un promedio de 1.500 pesos. Cada melón venden entre 4 y 6 mil pesos la unidad, depende el tamaño.

Para los más exigentes, también hay precios accesibles como por ejemplo el kiwi a 2.000 pesos el kilo, el ananá chico a $2.500 la unidad, mangos hasta 2 kilos por 4.000 pesos, frutillas a $3.000 y las cerezas, por ahora, siguen altas a 10 mil pesos el kilo.

El gran debate histórico es si el clericot lleva banana. Si bien llegaron hasta los 4 mil pesos la docena la semana pasada, en la presente volvieron a costar de 2 mil a 2500 pesos la docena.

Muchos puesteros aseguran que por ahora esos precios se van a mantener en esta semana y en la que viene por lo que es una excelente oportunidad de no esperar a Nochebuena y prepararse un buen trago frutal en estos días de calor agobiante sobre Salta.