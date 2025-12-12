Fraude digital: Millonaria estafa en Salta por la supuesta venta de un auto en redes sociales

Las compras en línea se convertieron en una de las opciones más utilizadas por los salteños para adquirir productos y servicios. Sin embargo, también traen consigo ciertos riesgos, especialmente cuando no se toma en cuenta la seguridad de las transacciones. Este es el caso de un hombre de 30 años, residente de Rosario de Lerma, quien, tras entablar contacto con un supuesto vendedor de Jujuy por un automóvil que vio en una red social, terminó perdiendo la suma de $1.3 millones.

Todo comenzó cuando el joven vio un anuncio de venta de un auto en una de las redes sociales más populares. Al estar interesado en la oferta, contactó rápidamente al vendedor, quien aseguraba tener el vehículo disponible. Tras acordar los términos, el comprador fue instruido a realizar una transferencia de $50.000 como parte del adelanto por la compra. Este primer pago, aparentemente sencillo, fue solo el comienzo de una serie de transacciones que terminarían por convertirse en una pesadilla para la víctima.

Más transferencias, más promesas

El vendedor, quien se identificó como residente de Jujuy, continuó pidiendo más dinero. Bajo la promesa de que el vehículo sería entregado en Salta en un breve plazo, el hombre transfirió montos adicionales: $250.000, $600.000 y finalmente, $400.000. A medida que las transferencias aumentaban, las promesas del vendedor de entregar el vehículo también lo hacían. Llegó un punto en el que el comprador comenzó a dudar de la situación.

Después de realizar el último pago, el hombre comenzó a sospechar que algo no estaba bien. En sus conversaciones con el supuesto vendedor, este le aseguró que viajaría con el automóvil a Salta para concretar la entrega, pero eso nunca ocurrió. Ante la falta de respuestas y la imposibilidad de contactar nuevamente con la persona que se hacía pasar por el vendedor, la víctima decidió acudir a la justicia.

El miércoles, el hombre presentó la denuncia correspondiente, detallando todas las transacciones realizadas, y ahora las autoridades investigan el caso como una supuesta estafa. A pesar de la fuerte suma de dinero perdida, la víctima mantiene la esperanza de recuperar su dinero y de que el responsable sea encontrado.

La importancia de la precaución

Este caso no es aislado. En tiempos de creciente digitalización, los fraudes a través de compras online se han multiplicado. Las redes sociales se han convertido en un canal de ventas no solo para productos legítimos, sino también para aquellos que buscan aprovecharse de la buena fe de la gente. Es esencial estar alerta y no caer en promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad.

Los especialistas en seguridad recomiendan siempre realizar transacciones en plataformas verificadas y, si es posible, realizar pagos a través de medios que garanticen la devolución de dinero en caso de fraude. Además, nunca debe transferirse dinero antes de haber verificado la autenticidad de la venta, y siempre es recomendable pedir referencias o verificación del vendedor antes de concretar la compra.

Este tipo de estafas no solo afecta la economía de las personas, sino que también genera una inseguridad que afecta la confianza en el comercio electrónico. Es vital que los consumidores en Salta y en todo el país sean conscientes de los riesgos y tomen medidas preventivas al comprar productos en línea.

Cinco pasos para evitar ser víctima de la estafa

1. Cero Adelantos: Nunca realice transferencias de señas o adelantos antes de haber visto el vehículo en persona. El estafador utilizará la urgencia para presionarlo.

2. Verificación documental: Exija documentación oficial y compruebe la identidad del vendedor con el DNI. En caso de vehículos, pida el Informe de Dominio ante el Registro de la Propiedad Automotor para confirmar que el vendedor es el titular y que no tiene deudas o embargos.

3. Encuentro personal y público: Acuerde la revisión del vehículo en un lugar público , concurrido y preferentemente durante el día. Nunca en domicilios o lugares que generen desconfianza.

4. Evitar links y datos: Desconfíe de enlaces de pago o códigos QR enviados a través de chats. Las transacciones finales deben realizarse en el banco o la escribanía.

5. La oferta perfecta no existe: Si el precio del vehículo es notablemente inferior al del mercado, es casi seguro que se trata de una trampa. La codicia es el anzuelo principal de estos delincuentes.

Este lamentable episodio sirve como una advertencia crucial para los salteños. La facilidad con la que se opera en el ecosistema digital exige hoy un nivel de cautela mucho mayor para evitar caer en las garras del ciberdelito.