La reforma laboral regirá para todos los empleados privados

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral y aclaró que aplicará a todos los contratos laborales y no solo a los que se celebren a partir de su sanción.

"Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo", sostuvo el funcionario. Así aclaró el alcance temporal del proyecto que modifica 57 artículos de la legislación vigente y elimina otros nueve.

Confirmó que el fondo para el pago de indemnizaciones se formará con dinero de una reasignación que surge del recorte del gasto público.

La modernización "va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias". Sturzenegger enfatizó que el aporte proviene de recursos estatales derivados de esa rebaja tributaria.

Salario

El ministro sostuvo que el salario podrá pactarse en pesos o en dólares y la calificación de "especie" que se mantiene no se refiere a tickets de supermercados o comida sino a otro tipo de prestaciones que son comunes en algunas ramas de actividad.

Se habilita una negociación por empresa con el objetivo de que el salario se adecue a las necesidades de cada región del país. "Si vos me pones un salario en esta industria en una provincia que donde el costo de vida es mucho más bajo, donde el salario que puede pagar el empleador es más bajo y me obligas a pagar el mismo salario de Zárate o Campana, no se puede pagar ese salario. La idea es que tengas esa capacidad a nivel regional, provincial o incluso por empresa", sostuvo.

Indemnizaciones

"Las indemnizaciones será de un mes por año de trabajo", afirmó Sturzenegger. "Lo que se trata en la ley de ser preciso para que no haya tanta creatividad y a su vez que no haya tanto incentivo de las personas para todo llevarlo a un litigio. En nuestras conversaciones los empresarios grandes o chicos nos decían que no era un problema la indemnización sino las actualizaciones de los jueces", añadió. Se excluyen puntos como el aguinaldo y las vacaciones para los cálculos.

Vacaciones

"La ley laboral dice que vos las vacaciones te las tenés que tomar en un periodo muy particular del año. Hoy la gente pide una cosa totalmente diferente una cosa muy flexible. Te puedes tomar una semana un día, y te puedes tomar otra semana otro día. Me parece que permitir ese tipo de flexibilizaciones en beneficio del trabajador es un poco lo que también se está reclamando; sobre todo los jóvenes. Lo que la ley dice es que se pueden fraccionar de mutuo acuerdo".

La mesa chica sale a buscar apoyos

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, profundizarán en los próximos días las gestiones para conseguir apoyos de distintos sectores para la sanción del Presupuesto 2026 y la reforma laboral en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Esa misión le fue asignada a los dos legisladores y al ministro al término de la reunión de 'mesa chica' que tuvo lugar ayer en Casa Rosada, después de que el presidente Javier Milei le tomará juramento al flamante ministro de Defensa, Carlos Presti.

Diego Santilli, ministro del Interior.

En el encuentro se acordó, además, que se mantendrá al Senado como la cámara para iniciar el trámite legislativo del proyecto. Sobre posibles cambios en los artículos de la reforma laboral que se rozan con la reforma tributaria, si bien la "mesa chica" se mostró proclive a sostenerlos, dejó abierta la posibilidad a modificaciones.

De la reunión política no participaron ni Milei ni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que emprendieron el viaje a Córdoba para participar, por la tarde, del 'Tour de la Gratitud' en la capital de esa provincia.

Pero sí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; Santilli, Bullrich, Martín Menem; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el asesor Santiago Caputo y el armador Eduardo 'Lule' Menem.

En el encuentro se definió que tanto Bullrich como Martín Menem intensificarán las negociaciones en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, mientras Santilli hará lo propio con los gobernadores, para reunir los apoyos necesarios que permitan torcer las voluntades en el Congreso.

Como primer paso, Santilli se reunió por la tarde con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que fue uno de los primeros en romper con el bloque peronista de diputados para conformar la bancada Independencia.